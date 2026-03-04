自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》曾經砲轟台灣隊王牌！阪神2億男談首戰台灣：贏球就是一切

2026/03/04 06:51

森下翔太。（資料照，記者陳志曲攝）森下翔太。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊昨天以5：4擊敗阪神虎，官辦熱身賽1勝1敗坐收，阪神新星森下翔太昨代打上場棒打老東家，賽後日本隊監督井端弘和也對他讚譽有加。

日本隊昨天6局打完取得3：0領先，7局上攻勢再起，2出局二三壘有人情況下，日本將先發捕手中村悠平換下，派出森下翔太代打，他把握機會敲出中外野方向安打，一口氣送回2名跑者，幫助日本隊取得5：0領先，這2分保險分也成為日本最後贏球關鍵。

賽後日本隊監督井端弘和表示，讓森下翔太在比賽中途待命，就是想在得點圈有人時派他上場代打，「看到他如期發揮，讓人對他的表現更有期待感。」井端弘和也直接點名森下翔太，將會是日本隊的關鍵代打人選，「希望他在正賽中，不論擊球品質如何，都能展現出能換回分數的打擊表現。」

談到自身表現，森下翔太表示，自己會積極出棒，「畢竟常在好機會時輪到我，我會在板凳上抓好時機，全力以赴。」他也提到：「如果能帶起休息室的氣氛，上場的選手也會有更好的發揮。」最後放眼6日首戰台灣，他喊話：「會以100%的狀態應戰，贏球就是一切。」

森下翔太去年12月與與球團完成合約更新，加薪1.32億日圓，本季年薪突破2億日圓大關，成為日職史上第4位在生涯第4年就年薪破2億日圓的選手；另外，森下翔太還曾在2023年亞冠賽，砲轟當時一度讓日本武士16上16下的古林睿煬，是台灣隊必須嚴加警戒的強打。

