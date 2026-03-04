經典賽》曾說不想在大谷翔平後面！日本隊強打雙安終結低潮吐露心聲

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊官辦熱身賽1勝1敗收官，軟銀鷹MVP球星近藤健介昨天單場雙安，終結近期打擊手感不佳的低潮，賽後他也談到經過調整之後的想法。

近藤健介在首場官辦熱身賽對歐力士擔任開路先鋒，單場3打數0安打，僅靠著1次失誤上壘；昨天面對阪神，近藤健介與大谷翔平交換棒次改打第2棒，3局上把握得點圈機會逮中變化球敲出適時安打，6局上則敲出中外野平飛安打，帶動攻勢，最終也幫助日本武士獲勝。

前幾場對外賽都擔任開路先鋒的近藤健介，曾經在受訪時直言不想排在大谷翔平後面一棒的棒次，因為壓力很大。不過昨天他與大谷互換棒次後單場雙安一吐怨氣，賽後他表示，自己特別加強把球推打向中外野至坐外野方向的意識，「擊中球的感覺，開始和自己的想像逐漸吻合了。」

近藤也強調，如果真的排在大谷身後：「要做的事情其實沒什麼改變。如果是排在翔平後面，預期壘上有人的機會會變多。雖然擊出安打延續攻勢是最理想的，但也必須考慮如何推進隊友。」

日本隊監督井端弘和賽後也提到，直到官辦熱身賽第一場，近藤健介都還是比較習慣拉打，但第2戰改成以中外野方向為主的打法後，安打就出現了，正賽發揮應該也不會有太大問題。

日本武士隊昨天靠著近藤健介雙安，鈴木誠也開轟、2打點，以及森下翔太代打建功，以5：4擊敗阪神，接下來將於5日對決台灣展開C組正賽。

