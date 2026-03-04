自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》曾說不想在大谷翔平後面！日本隊強打雙安終結低潮吐露心聲

2026/03/04 06:52

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊官辦熱身賽1勝1敗收官，軟銀鷹MVP球星近藤健介昨天單場雙安，終結近期打擊手感不佳的低潮，賽後他也談到經過調整之後的想法。

近藤健介在首場官辦熱身賽對歐力士擔任開路先鋒，單場3打數0安打，僅靠著1次失誤上壘；昨天面對阪神，近藤健介與大谷翔平交換棒次改打第2棒，3局上把握得點圈機會逮中變化球敲出適時安打，6局上則敲出中外野平飛安打，帶動攻勢，最終也幫助日本武士獲勝。

前幾場對外賽都擔任開路先鋒的近藤健介，曾經在受訪時直言不想排在大谷翔平後面一棒的棒次，因為壓力很大。不過昨天他與大谷互換棒次後單場雙安一吐怨氣，賽後他表示，自己特別加強把球推打向中外野至坐外野方向的意識，「擊中球的感覺，開始和自己的想像逐漸吻合了。」

近藤也強調，如果真的排在大谷身後：「要做的事情其實沒什麼改變。如果是排在翔平後面，預期壘上有人的機會會變多。雖然擊出安打延續攻勢是最理想的，但也必須考慮如何推進隊友。」

日本隊監督井端弘和賽後也提到，直到官辦熱身賽第一場，近藤健介都還是比較習慣拉打，但第2戰改成以中外野方向為主的打法後，安打就出現了，正賽發揮應該也不會有太大問題。

日本武士隊昨天靠著近藤健介雙安，鈴木誠也開轟、2打點，以及森下翔太代打建功，以5：4擊敗阪神，接下來將於5日對決台灣展開C組正賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中