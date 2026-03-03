自由電子報
體育 足球

女足亞洲盃》搶世界盃門票！台灣女足明首戰對決日本

2026/03/03 22:18

女足亞洲盃賽前記者會，左為總教練查克摩爾，右為隊長陳英惠。（足協提供）女足亞洲盃賽前記者會，左為總教練查克摩爾，右為隊長陳英惠。（足協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2026 AFC 女子亞洲盃小組賽即將開打，台灣女子足球代表隊於賽前一日出席官方賽前記者會，由總教練查克摩爾與隊長陳英惠代表出席，分享近期備戰情況以及對即將到來賽事的準備。

查克摩爾首先感謝主辦單位提供良好的賽事環境。他表示：「非常感謝亞足聯（AFC）以及澳洲足協（Football Australia）主辦本次賽事，在伯斯的整體環境、飯店、膳食以及訓練場地都提供了很好的條件，讓球隊能夠專心準備接下來的比賽。」

談到備戰情況，查克摩爾指出，台灣女足已完成約三週的集訓，包括國內與澳洲伯斯的備戰階段。他表示，球員目前整體狀態良好，球隊在訓練過程中持續強化團隊配合與戰術執行力，「這屆台灣女足已經一起合作相當長的一段時間，也累積了不少國際賽經驗。從近期訓練來看，球員們的狀況與進展都相當不錯，球隊也已經做好準備迎接比賽。」

本屆亞洲盃台灣女足被分在 C 組，將與日本、越南及印度同組競爭。查克摩爾表示，小組對手實力皆相當堅強，日本與越南皆曾參與女子世界盃，印度近年也持續展現競爭力。他表示，面對實力接近且競爭激烈的小組賽，台灣女足將專注於每一場比賽的準備，希望透過團隊合作與戰術執行，在場上展現台灣女足的整體風格。

隊長陳英惠表示，目前對於在澳洲的訓練與生活環境適應良好。「澳洲的足球環境非常完善，到目前為止都適應得很好，大家也很享受在這裡的備戰過程。」

談到即將面對的比賽，陳英惠表示，日本隊整體實力相當強勁，球隊也已針對對手進行準備，「相信大家都知道日本的實力，也知道他們為了這場比賽徵召了很多旅外球員回來效力。我們對於這場比賽的戰術或打法會比較偏向保守。」

台灣女足本屆亞洲盃小組賽首戰將於 明日下午1點（當地時間）在伯斯矩形體育場（Perth Rectangular Stadium） 舉行。

