體育 2026WBC 台灣尚勇

經典賽》日媒最終評比出爐！台灣勝南韓 1強項比肩日本隊

2026/03/04 06:53

經典賽臺灣隊。（記者陳志曲攝）經典賽臺灣隊。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽台灣隊明迎接開幕戰，日本體育入口網站sportsnavi推出最終版戰力排名，台灣隊雖被排在第9名，但在C組預賽排名僅次於日本，戰力更勝南韓隊，看好台灣和日本的戰力晉級8強。

日本體育入口網站sportsnavi分別以「打擊力」、「機動力」、「守備力」、「先發」、「救援」、「經驗值」評比各隊戰力，每項滿分10分。台灣隊在「打擊力」、「救援」獲6分；「機動力」、「守備力」、「先發」和「經驗值」獲7分，總分40分。值得一提的是，台灣隊守備力7分跟日本隊並列一樣多，是唯一並駕齊驅的項目。

台灣隊預賽最大勁敵南韓隊，在「打擊力」、「先發」和「救援」獲6分，「機動力」、「守備力」、經驗值」獲得7分，總分是39分，僅排第10，比台灣隊還要低。

C組預賽其他隊伍評分，日本隊以51分位居20隊第3，僅次於美國和多明尼加。台灣隊開幕戰對手澳洲僅獲34分，僅排第16名，捷克更以26分墊底，日本媒體認為日本和台灣的戰力預計可闖進8強複賽。

★日媒最終戰力排名

排名 國家 合計 打擊 機動性 守備 先發 救援 經驗

1 美國 57分 10 9 9 10 9 10

2 多明尼加 54分 10 8 9 8 9 10

3 日本 51分 9 8 7 9 8 10

4 委內瑞拉 50分 9 8 9 8 8 8

5 墨西哥 48分 8 9 8 7 8 8

6波多黎各 44分 7 7 7 7 8 8

7 加拿大 43分 7 7 8 7 7 7

8 古巴 42分 7 6 6 7 8 8

9 台灣 40分 6 7 7 7 6 7

10 韓國 39分 6 7 7 7 6 7

11 荷蘭 38分 7 7 6 5 6 7

12義大利 38分 7 6 6 7 6 6

13 以色列 37分 7 6 6 6 6 6

14巴拿馬 37分 6 7 6 6 6 6

15 哥倫比亞 36分 7 6 6 6 6 5

16 澳洲 34分 6 6 6 5 5 6

17 英國 33分 6 7 5 5 5 5

18 巴西 31分 5 6 5 5 5 5

19 尼加拉瓜 29分 6 5 5 4 5 4

20 捷克 26分 5 4 4 4 4 5

