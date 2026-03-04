自由電子報
體育 網球

網球》勞倫斯體育獎年度運動員 球王艾卡拉茲、辛納雙雙入圍

2026/03/04 06:56

辛納（左）、艾卡拉茲。（資料照）辛納（左）、艾卡拉茲。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）無愧為網壇新世代雙雄，靠著去年壟斷四大滿貫冠軍的精彩演出，都入圍勞倫斯世界體育獎「年度男子運動員」。

被譽為體壇奧斯卡的勞倫斯體育獎，此次「年度男子運動員」提名6人，人氣極旺的西班牙現任世界球王艾卡拉茲與義大利宿敵辛納，再度成為焦點，前者制霸2025年法國及美國公開賽，後者囊括澳洲公開賽及溫布頓錦標賽金盃，辛納說：「能與如此傑出的運動員們一起角逐體壇最負盛名獎項，我深感榮幸。」

其餘競爭者包括瑞典撐竿跳明星杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）、法國足球前鋒登貝萊（Ousmane Dembele）、MotoGP西班牙車手馬奎茲（Marc Marquez）、斯洛維尼亞自由車名將波加查（Tadej Pogacar）。

職業網球共5人入圍本屆勞倫斯體育獎，除了艾、辛雙雄，白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）再度問鼎「年度女子運動員」，美國女將安尼西莫娃（Amanda Anisimova）爭取「東山再起獎」，巴西19歲小子豐塞卡（Joao Fonseca）角逐「年度新人」，頒獎典禮4月20日在馬德里舉行。

