自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》加拿大打擊戰不敵藍鳥 布雷克挨轟吞敗投

2026/03/04 07:25

布雷克。（資料照）布雷克。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕經典賽各組公辦熱身賽今天陸續開打，加拿大隊今天和多倫多藍鳥隊形成「國家隊vs職業隊」對戰組合，雙方形成打擊戰。加拿大隊一度弭平7分差距，8局下卻失守掉3分，終場7:10不敵藍鳥，獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）吞敗。

加拿大隊先發投手艾倫（Logan Allen）首局遭痛擊，保送、隊友失誤之後，桑契斯（Jesus Sanchez）適時安打帶回2分。

艾倫2局續投，卻連投3個保送造成無人出局滿壘，之後退場。斯基羅（Noah Skirrow）接手，滿壘保送、盧克斯（Nathan Lukes）安打，加上滾地球與後續桑契斯安打，讓藍鳥單局拿下5分。

大幅落後的加拿大隊，6局上開始蠶食鯨吞。該半局，托羅（Abraham Toro）、J.奈勒（Josh Naylor）敲安，靠著歐尼爾（Tyler O'Neill）犧牲打和凱西（Owen Caissie）各拿1分。

7局上，加拿大隊再拿1分，羅布森（Jacob Robson）8局開轟，該半局靠著克拉克（Denzel Clarke）長打和布拉克（Tyler Black）高飛犧牲打，加拿大隊追成7:7。

8局下，布雷克接手登板，1出局後被希梅涅茲（Eloy Jimenez）敲安，雖再抓下1出局，但後續投出保送，接著被提羅塔（Riley Tirotta）擊出3分砲。加拿大隊9局沒能再反攻，布雷克吞敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中