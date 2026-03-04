經典賽》加拿大打擊戰不敵藍鳥 布雷克挨轟吞敗投

布雷克。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕經典賽各組公辦熱身賽今天陸續開打，加拿大隊今天和多倫多藍鳥隊形成「國家隊vs職業隊」對戰組合，雙方形成打擊戰。加拿大隊一度弭平7分差距，8局下卻失守掉3分，終場7:10不敵藍鳥，獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）吞敗。

加拿大隊先發投手艾倫（Logan Allen）首局遭痛擊，保送、隊友失誤之後，桑契斯（Jesus Sanchez）適時安打帶回2分。

艾倫2局續投，卻連投3個保送造成無人出局滿壘，之後退場。斯基羅（Noah Skirrow）接手，滿壘保送、盧克斯（Nathan Lukes）安打，加上滾地球與後續桑契斯安打，讓藍鳥單局拿下5分。

大幅落後的加拿大隊，6局上開始蠶食鯨吞。該半局，托羅（Abraham Toro）、J.奈勒（Josh Naylor）敲安，靠著歐尼爾（Tyler O'Neill）犧牲打和凱西（Owen Caissie）各拿1分。

7局上，加拿大隊再拿1分，羅布森（Jacob Robson）8局開轟，該半局靠著克拉克（Denzel Clarke）長打和布拉克（Tyler Black）高飛犧牲打，加拿大隊追成7:7。

8局下，布雷克接手登板，1出局後被希梅涅茲（Eloy Jimenez）敲安，雖再抓下1出局，但後續投出保送，接著被提羅塔（Riley Tirotta）擊出3分砲。加拿大隊9局沒能再反攻，布雷克吞敗。

