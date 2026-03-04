經典賽》CT Amaze前進東京巨蛋！ 應援陣容出爐

台灣隊CT Amaze應援團。（官方提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日舉行，台灣隊將在3月5日至3月8日於東京巨蛋參與C組預賽，賽程分別在3月5日對戰澳洲、3月6日對戰日本、3月7日對戰捷克與3月8日對戰韓國，五支勁旅爭取兩席晉級名額前往邁阿密進行複賽。

為了成為台灣隊最佳的應援後盾，由6位團長的小白、勛雞、Travis、Aby、York、柏澄與12位CT Amaze的峮峮、妮可、林襄、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒、妡0以及15位樂手陣容所組成的台灣運彩CT Amaze應援團也將前往東京巨蛋現場和球迷朋友一起為台灣隊加油吶喊。

請繼續往下閱讀...

國際賽事現場少不了台灣運彩CT Amaze應援團與球迷朋友的應援聲，在3月5日至3月8日的賽事中，由WBC官方協助安排調整應援區域，分別將在3月5日的三壘側、3月6日的左外野、3月7日的三壘側與3月8日的一壘側設立應援區，讓台灣運彩CT Amaze應援團能夠聚集球迷的聲音，用最激情的台式應援為中華隊相挺。

特別感謝2026WBC世界棒球經典賽東京賽區C組預賽主辦單位及執行單位，讓台式應援、亞洲應援能夠呈現在國際賽場中，為所喜愛的球員應援打氣。而成就經典不僅是賽事口號，更是球迷觀眾就一起從賽前的期待、賽後的回味，到最終章的滿載而歸。

台灣隊應援團長。（官方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法