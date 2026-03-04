經典賽》恐怖打線來了！美國隊狂掃19安 熱身賽首戰14分差大勝

美國隊隊長賈吉。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026世界棒球經典賽即將開打，冠軍熱門美國隊今與舊金山巨人隊進行官辦熱身賽，豪華打線一共敲出19支安打，灌進15分，終場以15：1大勝對手。

誓言重返榮耀的美國隊今首局就靠隊長賈吉（Aaron Judge）的安打先馳得點，取得2：0領先，4局柏格曼（Alex Bregman）敲出中左外野方向陽春砲助隊擴大差距，6局安東尼（Roman Anthony）也補上一支陽春砲，美國隊取得7：1領先，7局更一共打了11個人次灌進6分，9局羅里（Cal Raleigh）的安打再送回2名隊友，美國隊取得15：1領先。

美國隊今團隊敲出19安，賈吉、瑞里、小惠特（Bobby Witt Jr.）以及哈波（Bryce Harper）都有雙安演出。

投手方面，海盜塞揚王牌史基斯（Paul Skenes）先發3局飆出4次三振，1局被阿德梅斯（Willy Adames）敲二壘安打後，貝利（Patrick Bailey）的滾地球送回巨人此役唯一一分，第二任投手波伊德（Matthew Boyd）主投2.2局也飆出4次三振，今天出動7名投手一共送出12次三振。

值得一提的是，雖然美國隊早早奠定勝基，但根據《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）指出，由於美國隊想要讓投手有登板機會，因此最後打了10局。

