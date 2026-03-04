MLB》佐佐木朗希挨滿貫砲、首局遭「KO」後回穩 熱身賽ERA破18

佐佐木朗希。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊24歲日本右投佐佐木朗希今天在熱身賽先發，首局一人都沒解決還被敲滿貫砲，讓他被迫「暫時退場」，朗希此戰帳面上先發2局失掉4分。道奇最後以5比4擊敗守護者。

佐佐木朗希開賽丟2次保送、被敲1安，接著被守護者曼扎多（Kyle Manzardo）擊出左外野滿貫砲，而佐佐木朗希又投保送，道奇隊決定讓他暫時退場。朗希首局用23球，其中只有8顆是好球，被敲2安，賞3次三振，失掉4分都是自責。第2局佐佐木朗希重新再登板，他連續解決6名打者，包含送出2次三振。

總計佐佐木朗希今天帳面上先發2局，被敲2安失4分，丟3次保送、賞2次三振，四縫線速球的均速為98英哩（約157.7公里），最快丟到99.3英哩（約159.8公里）。佐佐木朗希本季熱身賽先發2場，防禦率高達18.90。

佐佐木朗希賽後受訪透過翻譯表示，覺得自己上半身的姿勢有點跑掉，第2局、第3局時成功讓整體動作變得更加協調。

「我覺得在第2局前兩球的時候，上半身有點往前傾，之後稍微把上半身抬起來一點，身體感覺就好多了，之後一切都順暢。」佐佐木朗希說，「其實我找到一個自己可以信任的東西，但我還是需要繼續練習，才能在比賽中呈現出來。」

