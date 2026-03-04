自由電子報
體育 2026WBC 台灣尚勇

經典賽》12強驚奇扳倒日本奪冠！官網看好台灣分組第2出線

2026/03/04 08:31

12強冠軍台灣在最新世界排名依舊高居第2名。（資料照，記者陳志曲攝）12強冠軍台灣在最新世界排名依舊高居第2名。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026世界棒球經典賽即將點燃戰火，大聯盟官網今釋出各組最後的情勢分析，在台灣所屬的C組，雖然仍是衛冕冠軍日本隊最被看好，不過報導提到台灣曾在12強扳倒日本，直言台灣隊不無可能再演驚奇。

台灣此次與澳洲、捷克、日本與南韓同為C組，官網指出，日本隊除是3屆冠軍也是奧運金牌，日本隊集結大谷翔平、山本由伸、岡本和真等大聯盟球星，除了晉級8強幾乎已是囊中物，也相當有機會以分組龍頭晉級。

「巨人也會倒下」，報導話鋒一轉提到，日本隊此次外野守備可能成為隱憂，隨後指出，台灣隊曾在上屆12強扳倒日本，結束對手國際賽27連勝，自此台灣就掀起一股前所未有的棒球熱潮，「所以若台灣今年在東京上演驚奇也不要太意外。」

至於台灣在這組的勁敵南韓隊，曾在2008年奪下奧運金牌、2009年拿下經典賽亞軍，不過接下來都未能在小組賽脫穎而出，「南韓隊這次賽前受到傷病打擊，能進8強可能就算是成功，澳洲在2023年首度晉級複賽，這次還有2024年狀元巴札納（Travis Bazzana），若他們再辦到一次也不會是太意外的事。」

在分組球星方面，大谷翔平、李政厚以及巴札納都再度被點名，至於台灣隊長陳傑憲則與南韓隊安賢民、日本隊強打近藤健介被歸在「尚未廣為人知的球員」。

官網記者克雷爾（Michael Clair）在最後的預測表示，日本隊將會再度以分組龍頭之姿出線，第二名的競爭會非常激烈，「但我更看好台灣隊一點，他們在12強拿下冠軍，憑藉剛奪下12強冠軍的氣勢，加上令人期待的投手陣容，我看好他們能突圍拿下第二名。」

