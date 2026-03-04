自由電子報
2026WBC 最新報導

經典賽》南韓對台灣先發候選 前遊騎兵冠軍右投3局好投、讚自家人配球

2026/03/04 09:19

丹寧。（資料照，美聯社）丹寧。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊昨天在公辦熱身賽以8比5擊敗歐力士猛牛，其中前遊騎兵隊世界大賽冠軍右投丹寧（Dane Dunning）交出3局無失分好投，這位韓裔好手受訪表示，能穿上南韓隊的球衣是很大的榮耀。

丹寧昨天先發主投3局，其中第3局因南韓游擊手金周元、二壘手金慧成連續發生守備失誤，讓歐力士一度無人出局攻占一、三壘，這時丹寧連續解決3名打者，化解失分危機。總計丹寧先發3局用37球，被敲3安，沒有失分，賞1次三振。

韓媒《韓聯社》報導，丹寧說，這場比賽主要是積極攻擊打者、搶到好球數，讓自己處於有利局面，並靈活運用各種球路，他也讚賞南韓隊捕手朴東原的配球，「他的配球非常出色，適時運用我的變速球、滑球和卡特球，在需要時保持侵略性。」

丹寧的母親是南韓人，這是他首次披上南韓隊球衣，「能夠穿上這件球衣是莫大的榮耀。能代表我的母親、以及那邊的家人們，對我而言是難以置信的體驗。這是我在2023年就想做的事情，很可惜當時無法實現，但現在我終於能做到，真的非常興奮。」丹寧說道。

現年31歲的丹寧是2023年遊騎兵世界大賽冠軍成員之一，該年交出12勝、防禦率3.70的生涯年成績單。丹寧生涯在大聯盟6個賽季，共136場出賽有102場先發，累積28勝、平均防禦率4.44。丹寧今年季前以小聯盟約加盟水手，春訓熱身賽2場出賽，共投3.1局失3分，其防禦率為8.10。

南韓隊在本屆經典賽與台灣隊、日本隊、澳洲隊、捷克隊分在C組，其中3月8日關鍵的台韓戰，除了南韓38歲名將柳賢振外，丹寧也有可能是南韓隊的先發候選之一。

