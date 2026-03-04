經典賽》英國隊有「隨隊畫家」 曾旅居韓國、造訪過中職

畫家布朗。（取自大聯盟官網）

〔記者林宥辰／台北報導〕在世界棒球經典賽這樣的國際舞台上，或許也只有英國隊能帶來一點優雅氣息。當其他國家安排隨隊攝影師時，英國隊則是還帶著一位「隨隊畫家」。

這位畫家名叫布朗（Andy Brown）在南韓生活10年期間愛上棒球，從此踏上以棒球為題材創作的藝術之路。他最終辭去原本高中美術老師的正職工作，將畫棒球變成全職事業，走訪全球超過150座球場，包括所有30支大聯盟球隊的主場，也曾在2018年間來台，當時造訪過中職賽事。

請繼續往下閱讀...

布朗說：「我帶著畫筆，他們帶著球棒和手套。」今英國隊與釀酒人隊於鳳凰城的熱身賽，布朗邊作畫邊受訪時說：「我畫棒球已經超過15年，這是一段走遍世界的不可思議旅程。」

布朗認為，棒球之所以適合成為藝術題材，不只是因為動作本身，還包括比賽的聲音、氣味與文化──從拉丁美洲的熱情、歐洲逐漸成長的市場，到亞洲深厚的傳統。而布朗的作品，在世界各地展出，包括古柏鎮美職名人堂。布朗說：「這就是我的《Field of Dreams》。」

布朗最初是透過前英國隊總教練史班塞（Drew Spencer）與球隊建立聯繫，並邀請他隨隊參與2021年歐洲錦標賽，自此之後他便一路隨隊征戰，包括英國隊在2023年首度參加世界棒球經典賽。

「我喜歡棒球的一切場景。」布朗說，「食物、音樂、擊球聲，還有所有動作與戲劇性，以及它美麗的歷史。棒球反映了它所存在的社會與地方。」

而稍早布朗見證的熱身賽，英國隊7:3贏球，年輕好手福德（Harry Ford）開轟、倫敦出身的柯佩尼亞克（Matt Koperniak）替補敲安，英國隊7分全數從釀酒人主力投手手中拿下，令球隊相當振奮。

英國頭號球星、洋基內野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）說：「我們很多人之前就代表過這支球隊出賽。我也效力過不被看好的球隊。當黑馬、讓大家驚訝，其實很酷。」

而被問及是否效力過陣中有「隨隊畫家」的隊伍？奇澤姆笑說：「還真的沒有過，這真的很酷。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法