體育 棒球 其它

世界棒球經典賽明起開打 屏東連4場直播派對縣立體育館前登場

2026/03/04 10:01

屏東縣政府3月5日起一連4天在縣立體育館前草皮舉辦經典賽直播派對。（屏東縣政府提供）屏東縣政府3月5日起一連4天在縣立體育館前草皮舉辦經典賽直播派對。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕世界棒球經典賽即將開打，屏東縣政府將舉辦直播派對為台灣健兒加油，明（5）日至8日依照台灣隊比賽時間，於屏東縣立體育館前，設置戶外大螢幕同步直播，縣府邀請鄉親踴躍出席熱血應援。

屏東縣政府表示，台灣對戰澳洲、日本、捷克、韓國，場場關鍵，需要全民集氣，「2026世界棒球經典賽」Team Taiwan 屏東直播派對活動地點在屏東縣立體育館外草皮，場次為3月5日上午11點台灣對澳洲、3月6日晚上6點台灣對日本、3月7日上午11點台灣對捷克、3月8日上午11點台灣對韓國。

此外，屏東縣九如鄉公所也預定於3月6日晚間在九如鄉休閒運動公園，直播台灣對日本的賽事，活動將於下午5點半開放民眾進場，6點準時開播賽事轉播，鄉公所邀請鄉親齊聚戶外，一同為選手加油打氣，感受棒球帶來的熱血與感動，現場也會準備限量免費汽水、冰淇淋以及爆米花提供民眾享用，讓大家在輕鬆歡樂的氣氛中一起觀賞比賽。

九如鄉長藍聰信表示，希望透過轉播活動，讓鄉親一起為選手加油，凝聚地方情感，本次活動同時結合水資源宣導，透過宣傳向民眾推廣節約用水與珍惜水資源的重要觀念，提升民眾對環境保護與永續發展的認識。

屏東縣政府舉辦世界棒球經典賽直播派對，3月5日起在縣立體育館前草皮登場。（資料照，記者羅欣貞攝）屏東縣政府舉辦世界棒球經典賽直播派對，3月5日起在縣立體育館前草皮登場。（資料照，記者羅欣貞攝）

