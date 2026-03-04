MLB》春訓首秀就敲184公里強勁安 洋基「怪力男」史坦頓透露狀態

史坦頓。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕洋基今在熱身賽對決經典賽巴拿馬隊，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）春訓首秀敲出114.3英里的強勁安打，王牌左投佛里德（Max Fried）先發3局無失分。

36歲的史坦頓受到手肘傷勢影響，上季並未有完整春訓，例行賽也僅出賽77場，曾在受訪時說「連開一包洋芋片也會痛」的他坦言，剩餘生涯都必須與傷共存，他今迎來春訓首秀，擔任先發第4棒指定打擊，首打席吞K，第二打席面對巴拿馬投手羅德里奎茲（Erian Rodriguez），敲出左外野方向時速114.3英里（約184 公里）的安打。

史坦頓今2打數1安，他稱測試首日狀況還不錯，畢竟面對打擊模擬機與真人投手仍不一樣，他表示，「你必須上場發揮影響力，我只是試著立刻進入狀態，不去擔心『嘿，我只有這種身體狀況。』其實沒人在乎，把事情做好比較重要。」

對於首戰就有不錯擊球手感，史坦頓表示，比起擊球初速的數字，將球打得紮實更重要，「能紮實擊中速球，比擊球初速更能告訴我目前的狀態。拉打速球、掌握時機、在幾次揮空或界外球後做出調整。」

佛里德今主投3局被敲出1支安打、送出1次三振，但也送出3次保送，56球中有30球為好球，賽後形容春訓初登板還很生鏽、還沒找到應有的節奏，「實戰的感覺還是很不一樣，不過我也完成了既定的目標。」

