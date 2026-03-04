經典賽轉播為何少第1場？ 彰化最大鎮說話了

彰化縣和美鎮轉播3場經典賽，也是鎮公所的第一次。（和美鎮公所提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕眾人期待的2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，台灣第一場賽事就在明天（5日）上午11點要迎戰澳洲，但彰化縣最大鎮和美鎮，卻只轉播其它3場賽事，獨缺這一場，令鎮民扼腕。和美鎮公所表示，因為明天比賽在上班時間，考量民眾參與度較低，所以不安排這場轉播。

彰化縣和美鎮邀請民眾到鎮公所觀賞經典賽轉播。（和美鎮公所提供）

和美鎮長林庚壬指出，雖然明天第一場台澳大賽沒有轉播，但其他3場都會在和美鎮公所廣場進行轉播，因為轉播時間不是晚上，就是假日，非常適合鎮民一起來為台灣隊加油。公所也商請南佃社區準備爆米花與飲料喝到爽，讓民眾開心看球賽。

彰化縣和美鎮轉播經典賽，也會提供限量的應援美食。（和美鎮公所提供）

鎮公所表示，這3場轉播比賽，對上不同國家都有不同的應援美食，在轉播前半小時發放美食與紀念品各150份，3月6日晚間6點的台灣對上日本，將發放限量西式速食、3月7日上午11點的台灣與捷克之戰，將發放限量大腸包小腸；3月8日上午11點的台灣對上韓國，發放限量披薩。另外，也有連鎖品牌披薩業者，每場都會供應限量自家披薩，提供給觀賞轉播的民眾。

彰化縣和美鎮將在鎮公所廣場，轉播3場經典賽。（資料照）

