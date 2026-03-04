自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽轉播為何少第1場？ 彰化最大鎮說話了

2026/03/04 10:14

彰化縣和美鎮轉播3場經典賽，也是鎮公所的第一次。（和美鎮公所提供）彰化縣和美鎮轉播3場經典賽，也是鎮公所的第一次。（和美鎮公所提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕眾人期待的2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，台灣第一場賽事就在明天（5日）上午11點要迎戰澳洲，但彰化縣最大鎮和美鎮，卻只轉播其它3場賽事，獨缺這一場，令鎮民扼腕。和美鎮公所表示，因為明天比賽在上班時間，考量民眾參與度較低，所以不安排這場轉播。

彰化縣和美鎮邀請民眾到鎮公所觀賞經典賽轉播。（和美鎮公所提供）彰化縣和美鎮邀請民眾到鎮公所觀賞經典賽轉播。（和美鎮公所提供）

和美鎮長林庚壬指出，雖然明天第一場台澳大賽沒有轉播，但其他3場都會在和美鎮公所廣場進行轉播，因為轉播時間不是晚上，就是假日，非常適合鎮民一起來為台灣隊加油。公所也商請南佃社區準備爆米花與飲料喝到爽，讓民眾開心看球賽。

彰化縣和美鎮轉播經典賽，也會提供限量的應援美食。（和美鎮公所提供）彰化縣和美鎮轉播經典賽，也會提供限量的應援美食。（和美鎮公所提供）

鎮公所表示，這3場轉播比賽，對上不同國家都有不同的應援美食，在轉播前半小時發放美食與紀念品各150份，3月6日晚間6點的台灣對上日本，將發放限量西式速食、3月7日上午11點的台灣與捷克之戰，將發放限量大腸包小腸；3月8日上午11點的台灣對上韓國，發放限量披薩。另外，也有連鎖品牌披薩業者，每場都會供應限量自家披薩，提供給觀賞轉播的民眾。

彰化縣和美鎮將在鎮公所廣場，轉播3場經典賽。（資料照）彰化縣和美鎮將在鎮公所廣場，轉播3場經典賽。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中