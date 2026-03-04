自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》一度遭前富邦洋投封鎖 委內瑞拉遭太空人隊狙擊輸球

2026/03/04 10:10

阿庫尼亞。（資料照，今日美國）阿庫尼亞。（資料照，今日美國）

〔記者林宥辰／台北報導〕經典賽公辦熱身賽，名列D組的強權委內瑞拉，今天和太空人隊交手。委內瑞拉2局率先得分，最後卻遭培瑞茲（Carlos Perez）代打開轟狙擊，終場1:3輸球。

委內瑞拉2局上靠著阿布雷尤（Wilyer Abreu）三壘安打、賈西亞（Maikel Garcia）適時安打，先馳得點。但此後，委內瑞拉攻勢受阻，還一度被前中職、韓職洋投瑞恩封鎖。

前中職富邦悍將、韓職韓華鷹洋投瑞恩（Ryan Weiss），日前被美職太空人隊以保障260萬美元（約新台幣8494萬）的大聯盟合約簽下，原本生涯從未登上大聯盟的他，靠著在韓職王牌等級表現，今年力拚大聯盟名單。

瑞恩今3局上登板，雖保送首名打者吉梅涅茲（Andres Gimenez），但接著三振球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.），此後自家捕手雖發生失誤，瑞恩再用三振化解危機。

瑞恩4局續投，任內被阿布雷尤（Wilyer Abreu）擊出安打、另有1保送，但仍未失分，5局上被首位打者托瑞斯（Gleyber Torres）敲安後退場。總計瑞恩帳面上投2局，被擊出2安打、2保送，送出3次三振。

僅1分領先的委內瑞拉，6局下先被追平，8局下A.奇里諾斯（Amilcar Chirinos）登板時遭狙擊，代打培瑞茲（Carlos Perez）擊出2分砲。終場太空人隊就以2分差險勝。

