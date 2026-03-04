MLB》道奇開季先發輪值黑馬？ 新星萊恩2局3K好投獲教頭讚賞

道奇潛力新秀右投萊恩。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇潛力新秀右投萊恩（River Ryan）今天在春訓熱身賽後援2局無失分，道奇最後以5比4擊敗守護者。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚賞，萊恩此戰的表現像是一名大聯盟投手。

萊恩此戰後援2局無失分，賞3次三振、丟1次保送，沒有被敲安，其中包含用91.8英哩的滑球三振守護者強打拉米瑞茲（José Ramírez），最快投到98.3英哩（約158.1公里）。萊恩在今年熱身賽出賽2場，共投3局賞4K無失分，防禦率仍是完美的「0」。



對於萊恩的好投，羅伯斯說，「我覺得他今天的表現像是一名大聯盟投手，不僅僅是名有頂級球威的投手，這點很令人振奮。能用一顆變化球三振拉米瑞茲，那是一名真正的強打者，希望這對他來說也是建立信心的一個契機。」

現年27歲的萊恩是2025年道奇農場排名第9的潛力好手，曾在2024年賽季先發4場，交出1勝、防禦率1.33的成績。萊恩在該年8月動韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），讓他缺席2025年賽季。

道奇目前的先發群有日本強投山本由伸和明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow），塞揚左投史奈爾（Blake Snell）因傷可能趕不上開幕戰。因此萊恩與日本右投佐佐木朗希、斯漢（Emmet Sheehan）、左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）等人，都有機會競爭開季先發輪值。

