體育 2026WBC 台灣尚勇

經典賽》李逸洋力挺台灣隊「遇強則強」 盼重演12強佳績

2026/03/04 10:54

台灣隊球員抵達羽田機場，僑胞熱情迎接。（取自李逸洋臉書）台灣隊球員抵達羽田機場，僑胞熱情迎接。（取自李逸洋臉書）

〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕世界棒球經典賽（WBC）即將在5日登場，台灣隊3日晚間結束在宮崎的熱身賽後抵達東京，駐日代表李逸洋和僑胞前往接機。李逸洋表示，台灣隊的特質就是遇強則強，在大家的期望下，一定會拿出最好的成績。

李逸洋昨晚和駐日代表處官員、在日台僑等約70多人，前往羽田機場接機，他在臉書貼文說現場也有專程從台灣來的國人以及日本友人，看到選手們時，大家興奮地揮舞國旗高喊「台灣加油」、「Team Taiwan No.1」，氣氛嗨到最高點。

李逸洋向台灣隊總教練曾豪駒和球隊加油打氣，預祝他們有最好的表現。現場還與選手陳冠宇合照，陳冠宇高興地比出勝利的手勢。陳冠宇的日本友人特別從千葉縣趕至，穿著寫有Team Taiwan的帽T，戴著「冠」字帽子、製作寫著陳冠宇字樣的布條到場加油。

李逸洋受訪時表示，台灣隊的實力在大聯盟官網是排在第11名，有一點被低估，而日本排名第1名，南韓排名第7名，由於前8名才可晉級到美國打決賽，希望我們可以打贏日韓其中一隊，進入決賽就沒問題。

他還表示，從熱身賽可以看出來，我們的組合，搭配的默契越來越好，相信會重演12強賽，我們爆發力會產生出來，因為台灣隊的特質就是遇強則強，在大家的期望下，一定會拿出最好的成績，不負國人所望。

李逸洋期待台灣隊拿出跟12強一樣的成績，他相信選手一定會有很好的表現，台灣隊比賽的場次他也會全程到場。他也打算到台灣球迷舉辦加油派對致意，希望大家一起為選手加油打氣，一起為他們的表現喝采。

駐日代表李逸洋（前）3日晚間與台僑前往羽田機場迎接台灣隊球員。（取自李逸洋臉書）駐日代表李逸洋（前）3日晚間與台僑前往羽田機場迎接台灣隊球員。（取自李逸洋臉書）

