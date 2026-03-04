自由電子報
體育 棒球 Team Taiwan

經典賽》強烈警戒澳洲狀元郎 巴札納和費仔有奇妙的緣分

2026/03/04 10:52

巴札納。（特派記者陳志曲攝）巴札納。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕大聯盟史上首位澳洲籍選秀狀元郎巴札納（Travis Bazzana），這屆經典賽預計扛1棒守二壘，絕對是台灣隊需要警戒的打者。

2024年美職選秀守護者以狀元籤指名巴札納，成為大聯盟史上第1位澳洲籍選秀狀元，同年底12強賽他代表澳洲出賽，19打數敲5安、打擊率2成63，其中對台灣隊4打數1安打，主守二壘的他去年歷經新人聯盟、2A、3A洗禮，小聯盟總計出賽84場繳2成45打擊率，另有5轟、12盜和39分打點。

23歲的巴札納曾來台打過12強賽，生涯首次征戰經典賽，他說，「非常特別，一直很想代表國家隊出賽，也很想打經典賽，之前很努力地訓練比賽，希望離夢想近一點，現在夢想成真了，很開心。」

巴札納說，12強賽他在名古屋巨蛋、台北大巨蛋比賽，第一次體驗到滿場球迷的氛圍，大聯盟季後賽就是這種感覺，打棒球是充滿喜悅的，去年打滿一整季有起伏，表現有好有壞，透過這些寶貴經驗，讓自己有所成長。

巴札納和台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）都效力美職守護者，巴札納、費仔預計扛澳洲、台灣隊開路先鋒，責任重大，今年兩人一同投入大聯盟守護者春訓。

費仔美職生涯從2017年紅人起步，先後歷經響尾蛇、水手、巨人、紅人（回鍋）、勇士、光芒，去年球季結束遭光芒DFA（指定讓渡），後來找到新東家，守護者是他效力的第7隊。

