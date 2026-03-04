NBA》直取季後賽門票機會渺茫 美媒：勇士是否讓柯瑞關機陷兩難

柯瑞。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）持續因為跑者膝傷勢所擾休兵當中，球團日前也宣布他還得至少再休兵5場，等於最快也要3月中之後才有望重回賽場。只是目前勇士距離西部第6已多達5.5場勝差，在還剩21場比賽情況下要追上難度頗高，是否要讓柯瑞直接「關機」休息到季末，令球團陷入兩難。

自從柯瑞膝蓋受傷以來，勇士在過去的11場比賽中輸掉了7場，不乏在末節崩盤的情況，外媒直言「這支球隊沒有柯瑞就無法取得成功，尤其是在巴特勒（Jimmy Butler）缺席的情況下。鑑於勇士目前在西部的排名，他們沒有任何理由急於讓柯瑞回歸。」

要站上西部第6才能直接拿下季後賽門票，但這對於少了柯瑞的勇士而言，難度真的太高，附加賽已經是最後機會，只是即便勇士打贏附加賽，進入季後賽還是會碰上雷霆、馬刺兩大強權，要在繼續前進難度也很高，這令勇士球團面臨重大抉擇，考慮讓柯瑞直接休息到季末。

外媒指出，柯瑞至今還是沒有接受完整的訓練，目前最快也得等到3月16日和尼克一戰才會有新的結果，只是柯瑞本人似乎回歸意願濃厚，希望趕在季後賽前為球隊爭取好一點的排名。

