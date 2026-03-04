中職》李珠珢的學姐來了！「金星女神」朴星垠重磅加盟Fubon Angels

「金星女神」朴星垠重磅加盟Fubon Angels。（富邦提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕迎接新球季到來，邁入第10季的 Fubon Angels 陣容再升級！富邦悍將球團今日宣佈，來自韓國職棒起亞虎的「金星女神」朴星垠，本季正式成為 Fubon Angels 成員。

朴星垠表示，過去幾次來台交流時，就對球迷的熱情留下深刻印象，很榮幸能加入這個大家庭，「我們新莊主場見！」朴星垠對悍將家人來說並不陌生，2024年7月她就曾於「G!POP 流行音樂節」登上大巨蛋舞台應援；同年年底亦參與了富邦勇士主題日。回顧過往球季，她曾多次在悍將主場現身， 當悍將赴起亞虎交流時，朴星垠也以地主身份熱情接待 Fubon Angels，與女孩們互動熱 烈。她在舞台上以招牌金髮、爆發力十足的舞技，以及反差萌的「魔性笑聲」，擄獲了大批粉絲的心。

請繼續往下閱讀...



正式加入 Fubon Angels 後，朴星垠感性地說：「非常感謝富邦球團的邀請，從前兩年來台 交流，就感受到悍將家人們滿滿的熱情，這份感動一直留在心底。這次能以正式成員身份和 女孩們一同應援，真的非常開心，我已經等不及要在新莊球場與大家見面了！」



值得一提的是，去年起亞啦啦隊來台，朴星垠就曾和前隊友李珠珢見面。朴星垠當時曾說：「之前比較忙，所以沒有時間見面，聯繫的次數很少，不知道她最近過得好嗎？本來有點擔心，昨天見面時，珠珢說這裡的大家都對她很照顧，聽了就比較放心了。」



隨著朴星垠的加盟，2026 Fubon Angels 陣容已全數到位，包含李雅英、南珉貞、李珠珢、李晧禎及朴星垠在內，共計5名韓籍成員。Fubon Angels本季將以隊史最龐大的27位正式成員陣容迎接開季。悍將球團預計於3月下旬舉辦開季記者會，屆時全體天使將全員到齊，並公開全新制服與新球季的應援亮點，敬請期待！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法