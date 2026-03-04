經典賽》奧運23金名將菲爾普斯激勵美國隊 「拿第二名是不夠的」

游泳名將菲爾普斯。（取自Ｘ）

〔記者盧養宣／綜合報導〕美國隊今在經典賽官辦熱身賽首戰以15：1大勝舊金山巨人，總教練迪羅薩（Mark DeRosa）認為團隊展現凝聚力，美國隊這次賽前還特地請來擁有23面奧運金牌的游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）激勵士氣。

冠軍熱門美國隊今一共敲出19支安打，終場以15：1大勝，開轟的柏格曼（Alex Bregman）表示，很開心看到團隊今天能繳出這樣的表現，「我覺得我們已經相當團結，非常專注，很期待比賽開打。」

迪羅薩也肯定美國隊的凝聚力，「胸前繡著『美國隊』總是意義非凡，但真正建立起一個團隊，還是有更特別的地方，今天我們就展現了這樣的精神，每個人都留在場邊、充滿鬥志，大家都非常無私，也願意配合球隊調度，這感覺真的很棒。」

菲爾普斯今現身熱身賽觀賽，事實上，他在當地時間週一晚間就曾與美國隊共進晚餐，發表了一段演說激勵即將迎來經典賽的團隊，迪羅薩透露，菲爾普斯帶來一段非常激情的演講，「那是一場很棒的演講，展現了他的心態，拿第二名是不夠的，這就是他想傳達給球員們的訊息，大家要彼此激勵，凝聚起來成為一支真正的團隊。」

美國隊上屆在冠軍戰不敵日本，這次要尋求自2017年來的首冠，預計還會與洛磯隊進行一場熱身賽，接下來前往休士頓準備在B組小組賽首戰對決巴西。

