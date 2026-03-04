經典賽》雖敗猶榮的時代已結束 日媒：台灣隊不再是Good Loser

台灣隊。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽台灣隊明開幕戰出戰澳洲隊，日本媒體「Sportiva」今天撰寫台灣隊分析稿，標題起頭就寫道「雖敗猶榮的時代結束了，台灣隊投手16人的罕見編制認真要挑戰日本武士隊」。文章深知過往台灣隊的「吃鍋貼」文化，如今的他們已是不一樣的隊伍。

日媒在報導中引述中華職棒關係人士的評論寫道，「我們認為台灣隊會在首戰（5日）對澳洲，以及第四戰（8日）對韓國，全力以赴，並不是輕視日本戰。只是如果能擊敗澳洲與韓國，即便輸給日本，也能以東京分組第二名晉級前往美國，這是最實際的路線。」

日本隊監督井端弘和在2013年對台灣隊的起死回生安打，日媒寫道已成為激勵台灣隊選手的素材，且時代正在改變，該中華職棒關係人士說道，「現在台灣年輕球員沒有『一直被日本壓著打』的感覺，大谷翔平的熱潮與山本由伸的強大，他們看每天大聯盟轉播都知道，但已不是還沒開打就過度尊敬而畏縮的時代。」

中職關係人士更對日媒表示，「雖然戰略上可能以確保第2名為優先，但只要有機會擊敗日本，選手們一定會全力拿下這1勝。」

日媒直言，台灣隊的「Good Loser（雖敗猶榮）的形象已不復存在，「2013年那場將日本逼到「只差1人出局」卻功虧一簣的悔恨，這次準備改寫為歡喜。」

