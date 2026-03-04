經典賽》Team Taiwan應援廣告 攻佔東京街頭與巨蛋周邊

台灣球迷力挺台灣隊的應援廣告攻佔東京車站。（主辦單位提供）

〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕世界棒球經典賽（WBC）5日將於東京巨蛋登場，台灣球迷為力挺台灣隊自主發起募資應援，應援廣告已於本週起陸續在東京街頭、地鐵站及賽事場館上架。

主辦單位在臉書公布「東京應援打卡指南」，並表示希望透過這些位於東京心臟地帶的版位，讓遠征的台灣英雄們一踏上這座城市，就能感受到家鄉最強大的後盾。

請繼續往下閱讀...

​

【應援最高殿堂：東京巨蛋周邊】

・位置： 東京巨蛋帶狀大螢幕（共 2 面）

・時間：3/4 （三） - 3/10 （二）

・看點：60 秒 Team Taiwan 完整應援影片震撼放送

​

【東京近郊地鐵站】

・位置：JR 東日本 水道橋站（東西閘門各一）

・時間：3/1（日）-3/31（二）

・時長：一循環 1 分鐘，Team Taiwan 廣告為 15 秒

​

・位置：西武 高田馬場站 早稻田口（共計 26 面）

・時間：3/2（一）-3/8（日）

・時長：一循環 6 分鐘，Team Taiwan 廣告為 15 秒

​

・位置：JR 東海 東京車站 八重州北口（共 1 面）

・時間：3/2（一）-3/8 ​ （日）

・時長：一循環 4 分鐘，Team Taiwan 廣告為 15 秒

​

【深入東京街頭：Metro 21 站點大串聯】

・位置：表参道・外苑前・溜池山王・中野坂上・新宿・赤坂見附・本郷三丁目・後楽園・恵比寿・六本木・飯田橋・明治神宮前（原宿）・日比谷・新御茶ノ水・綾瀬・有楽町・水天宮前・押上・永田町・新宿三丁目・池袋

・時間：3/2 （一） - 3/8 （日）

・時長：一循環 1 分鐘，Team Taiwan 廣告為 15 秒

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法