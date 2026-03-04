自由電子報
WBC開打3/6台日大戰 竹市球星副市長林琨瀚邀球迷看直播挺台灣

2026/03/04 11:33

WBC開打，3/6台日大戰，新竹市府除在後站停車場舉辦直播派隊，也邀球星出身的副市長林琨瀚與球迷同步觀看直播挺台灣。（記者洪美秀攝）WBC開打，3/6台日大戰，新竹市府除在後站停車場舉辦直播派隊，也邀球星出身的副市長林琨瀚與球迷同步觀看直播挺台灣。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）熱血開打，新竹市府3/6晚上在後站停車場舉辦台日大戰應援直播派對，並由球星出身的副市長林琨瀚與球迷一起用大螢幕同步觀賽，並擔任臨時球評解說，期盼將新竹人的熱情應援聲浪傳向東京巨蛋，一起挺台灣，為台灣隊加油吶喊。

本屆WBC賽事台灣隊將迎戰澳洲、日本、捷克及韓國等強勁對手，6日當晚林琨瀚除會與球迷互動，也將送出限量親筆簽名球，並會以職棒球員過來人身份分享職涯經驗，同時直播派對也邀請專業啦啦隊現場帶動應援，接連4天賽事都有樂天女孩全程帶動應援節奏、Dragon Beauties小龍女成員也會在8日帶來熱血開場演出，邀市民一起為台灣隊加油。

市府表示，直播派隊現場也會準備每日限量的竹市專屬應援棒300組、美味小點心200份及限量小國旗（每日限量200支），活動中與民眾互動加碼啦啦隊限量簽名球，數量有限、送完為止，邀請市民和球迷到場，感受滿場熱血沸騰的棒球盛宴。直播派對地點在後站停車場，5日（週四）11:00台灣隊vs澳洲，6日（週五）晚上6點台灣隊vs日本，7日（週六）上午11點台灣隊vs捷克，8日（週日）11點台灣隊vs韓國。

WBC開打，3/6台日大戰，新竹市府除在後站停車場舉辦直播派隊，也邀球星出身的副市長林琨瀚與球迷同步觀看直播挺台灣。（記者洪美秀攝）WBC開打，3/6台日大戰，新竹市府除在後站停車場舉辦直播派隊，也邀球星出身的副市長林琨瀚與球迷同步觀看直播挺台灣。（記者洪美秀攝）

