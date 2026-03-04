自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》刻意組建「名將智囊團」 波多黎各GM貝爾川透露用意

2026/03/04 12:06

波多黎各GM貝爾川。（資料照，法新社）波多黎各GM貝爾川。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕波多黎各隊因保險與傷兵問題，隊長林多（Francisco Lindor）、柯瑞亞（Carlos Correa）和巴耶茲（Javier Báez）都沒能出賽，但重組隊伍之後，球隊士氣仍高昂。島上曾因球星沒能參賽短暫失落，但那樣的低氣壓早已消散。

波多黎各隊總經理貝爾川（Carlos Beltrán）說：「我們非常認真看待這件事，我們沒多少機會把『PR』兩字穿戴在我們的胸前跟帽子上。有這樣的機會時，我們會為球迷全力以赴。波多黎各是加勒比海上的小島，多年來我們已證明，棒球在這座島上就像宗教。我們熱愛棒球、呼吸棒球。這次在主場比賽，我們會讓許多球迷感到驕傲。」

同樣波多黎各出身的紅襪總教練柯拉（Alex Cora）說，林多等人沒能出賽，全隊只難過兩天，大家重新恢復鬥志，標誌性的漂白染髮，甚至連艾倫納多（Nolan Arenado）都染了。

曾是美國隊一員的艾倫納多坦言：「就算只是熱身賽，看到這麼多球迷真的很瘋狂。還有球員們的熱情，甚至大家一起吃晚餐時，你都能感受到這對他們有多重要。所以唯一能做的，就是全力以赴。」

波多黎各由前名將貝爾川擔任總經理（GM），總教練則是預約古柏鎮名人堂的前名捕手莫里納（Yadier Molina）。除此之外，打擊教練馬丁尼茲（Edgar Martinez，生涯7次明星賽）、岡薩雷茲（Juan Gonzalez，生涯434轟，曾任波多黎各U23主帥）；一壘指導教練是阿洛馬（Sandy Alomar Jr.）、三壘教練是柯拉的哥哥J.柯拉（Joey Cora），昔日重砲戴加多（Carlos Delgado）也以顧問身分協助。

貝爾川坦言，他是刻意尋求名將，協助這支隊伍。貝爾川說：「我曾經告訴年輕選手們的其中一件事是，我特別組建了一個充滿智慧與棒球知識的教練團。我跟他們說，希望他們能把握這樣的機會，從中學習並融入到自己的比賽上，持續成長。」

本屆經典賽，波多黎各被分在Ａ組，和巴拿馬、古巴、哥倫比亞和加拿大同組。

