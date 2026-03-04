PLG》不是盧峻翔了！谷毛唯嘉生涯首次獲選單月MVP

谷毛唯嘉。（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕 P. LEAGUE+ 今公佈2025-26球季2月最有價值球員，台鋼獵鷹的谷毛唯嘉繳出單月場均15.3分、7.0助攻、2.7籃板，幫助獵鷹2月3戰全勝，谷毛唯嘉也獲得媒體及球迷的青睞，生涯首次獲選單月最有價值球員。

PLG本季已經連3個月的單月MVP都是由桃園領航猿「夜王」盧峻翔獲獎，這次則有其他本土球員跳出。擁有閃電般的迅速移位與突破能力，「鷹速小子」谷毛唯嘉一直是球隊主力栽培的控球後衛，本季谷毛唯嘉稱職扮演好控球後衛的角色，2月場均送出7助攻名列前矛、本季至今場均6.1助攻更是暫居聯盟助攻王。

請繼續往下閱讀...

此外，谷毛唯嘉2月得分火力爆發，2月1日對上臺北富邦勇士、2月3日對上洋基工程，分別攻下17分及20分優於例行賽的平均表現。在谷毛唯嘉得分爆發及穩定助攻的雙管加持之下，幫助獵鷹在過年前拉出一波4連勝的成績，谷毛唯嘉也因為出色的表現，讓他在單月最有價值球員投票中，23張選票（包含2張球迷選票）中拿到12張第1名的5分、以總分89分獲選2月最有價值球員。

02月最有價值球員前3名得分如下：

谷毛唯嘉 （獵鷹） 89分

翟蒙 （獵鷹） 75分

米爾納 （領航猿） 26分

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法