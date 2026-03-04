經典賽》南韓隊公布首戰先發 教頭坦言：最近國際賽讓球迷失望...

南韓隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2026世界棒球經典賽明天正式開打，南韓隊首戰將是捷克隊。南韓隊今天公布將由KT巫師24歲強投蘇珩準扛首戰先發，接著將是韓華鷹火球新星鄭宇宙接替投球。南韓隊總教練柳志炫今天受訪表示，「自從去年11月我們打熱身賽以來，我能感受到選手們對國家隊的投入和真誠態度。」

南韓隊曾在2006年經典賽闖進4強，2009年經典賽殺進決賽，過去三屆經典賽卻是一輪遊。南韓隊在本屆經典賽與台灣隊、日本隊、澳洲隊、捷克隊分在C組，要力爭飛往美國的複賽門票。

《韓聯社》報導，南韓隊總教練柳志炫今天表示，「棒球是南韓最受歡迎的運動，但最近的國際賽中，我們讓球迷們失望了。我認為所有穿上南韓國家隊球衣的選手，對於想達成的目標都有同樣的想法，而這一點也開始在球場上展現出來。」

南韓隊昨天在公辦熱身賽面對歐力士猛牛，全場擊出三發全壘打，而當擊出關鍵安打或全壘打後，南韓球員們會做出「飛機」的慶祝動作，希望能搭上前往美國邁阿密的班機。柳志炫對此表示，「看到那一幕我真的很高興，代表這些選手非常渴望前往邁阿密，在那裡打出精彩表現。我們都希望能為球迷們帶來喜悅。」

柳志炫說，「對我們來說這四場比賽都很重要，但最重要是贏下第一場，並讓比賽按照我們規劃的方向發展。這樣一來，我們在後續比賽的戰略安排也會更有利。」

