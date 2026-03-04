自由電子報
體育 即時新聞

3/5發放野球甜燒餅 陳亭妃號召鄉親為台灣隊首戰集氣

2026/03/04 12:30

陳亭妃表示，台灣隊首戰澳洲，她將發送象徵「甜甜得勝」的野球甜燒餅，呼籲所有「Team Taiwan」的成員都要站出來。（陳亭妃提供）陳亭妃表示，台灣隊首戰澳洲，她將發送象徵「甜甜得勝」的野球甜燒餅，呼籲所有「Team Taiwan」的成員都要站出來。（陳亭妃提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕2026世界棒球經典賽3月5日開打，為幫台灣隊加油打氣，在國際賽事中旗開得勝，民進黨台南市長參選人陳亭妃將於3月5日（週四）上午10時20分舉辦「Team Taiwan應援必勝」加油行動，在南市永華市政中心西側廣場發放600份限量「野球甜燒餅」，號召台南鄉親組建最強應援團，挺台灣隊插旗首戰，力拼完勝。

陳亭妃表示，針對明日上午11時台灣隊首戰澳洲，她特別發送象徵「甜甜得勝」的野球甜燒餅，呼籲所有「Team Taiwan」的成員都要站出來，在第一場我們的士氣不能輸、氣勢不能少，從首戰開始場場相挺，用台南人的熱情為台灣健兒助攻。3月6日（週五）晚間6時迎戰強敵日本，關鍵對決更需要全民團結打氣，讓選手在場上無後顧之憂、全力拚戰。緊接著3月7日上午11時台灣將對上捷克隊，每一場都是晉級的重要關卡，不能有絲毫鬆懈；而3月8日上午11時壓軸登場的台灣對戰南韓。

她說，這次發想「野球甜燒餅」的是久久津乳酪本舖創辦人黃威達。他因感念台灣是棒球王國，看到許多人為棒球經典賽著迷、熬夜守候轉播，萌生製作一款能替台灣隊加油的「甜點應援小物」。

黃威達表示，「野球甜燒餅」以台南的北門井仔腳成功鹽、白芝麻與雙目糖製作，金黃餅皮包裹焦糖煉乳內餡，象徵「金黃勝利、甜美成果」，也寓意台灣隊場場開轟、場場得分。未來若台灣隊成功晉級複賽，將再提供1000個野球甜燒餅供民眾應援，期許台灣一路奪冠。

台灣5日首戰澳洲，陳亭妃舉辦「Team Taiwan應援必勝」加油行動，發放600份限量「野球甜燒餅」，號召台南鄉親組建最強應援團力挺台灣隊。（陳亭妃提供）台灣5日首戰澳洲，陳亭妃舉辦「Team Taiwan應援必勝」加油行動，發放600份限量「野球甜燒餅」，號召台南鄉親組建最強應援團力挺台灣隊。（陳亭妃提供）

