NBA》溫班亞瑪6阻攻領軍 馬刺40分痛宰七六人

〔記者林岳甫／綜合報導〕前役不敵尼克的馬刺，今天靠著當家球星「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）6次阻攻鎮守禁區，團隊多達8人得分雙位數，最終以131：91痛宰沒有恩比德（Joel Embiid）壓陣的七六人，戰績44勝17敗，依舊位居西部第2。

馬刺在上一場敗給尼克，終結11連勝，今天全隊從首節就上緊發條，在第2節又單節狂灌46分，上半場結束以78：53大幅領先七六人，第3節再讓七六人單節僅拿11分，最多更領先對手49分，提前確定勝負。

溫班亞瑪此仗展現禁區守護神威力，繳10分、8籃板、4助攻、3抄截和6阻攻，卡瑟爾（Stephon Castle）攻下15分、10助攻，福克斯（DeAaron Fox）獲11分、7助攻，板凳出發的哈波（Ron Harper Jr.）進帳22分。黑衫軍共8人得分雙位數，團隊命中率高達55.1％，命中18顆三分球，打到七六人潰不成軍。

七六人兩大主力恩比德、喬治（Paul George）都缺席，獨留馬克西（Tyrese Maxey）苦撐，他拿下全隊最多21分、8助攻，仍是白忙一場。

