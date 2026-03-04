網球》澳網決賽失利後重返賽場 喬科維奇力拚印地安泉第6冠

喬科維奇。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）將在ATP千分等級印地安泉大師賽尋求賽史第6冠，籤表與西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）同一區，有望在4強重演今年澳網決賽戲碼。

喬科維奇在年初的澳網冠軍戰不敵艾卡拉茲，休息一個月後重返賽場，在前往湖人主場看球後，近日也已到印地安泉備戰，他在這項千分等級大賽拿過5冠，與費德爾（Roger Federer）並列史上最多，這次要力拚寫下新猷，首輪輪空，64強對手將是波蘭好手馬赫扎克（Kamil Majchrzak）和佩里卡爾（Giovanni Mpetshi Perricard）之間的勝方。

身穿湖人23號球衣進行熱身的艾卡拉茲此次名列頭號種子，64強的對手將是前世界第3、保加利亞老將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov） 以及法國潛力好手阿特曼（Terence Atmane）之間的勝方。

同是冠軍熱門的義大利第2種子辛納（Jannik Sinner）將尋求在印地安泉的首冠，4強假想敵為德國第4種子茲維列夫（Alexander Zverev），8強有望遭遇剛在達拉斯封王的地主重砲薛爾頓（Ben Shelton）。

艾卡拉茲。（取自ATP官網）

