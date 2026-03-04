經典賽》8日強碰台灣 南韓隊長李政厚：一定要前進邁阿密

李政厚。（特派記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕世界棒球經典賽即將點燃戰火，南韓隊長李政厚今在賽前記者會上再度表達前進邁阿密複賽的決心。

南韓隊自2009年拿下亞軍後接下來3屆都止步首輪，本次與日本、台灣、澳洲、捷克同為C組，本屆首戰為明天交手捷克，預計8日對決台灣。

效力舊金山巨人的外野強打李政厚本屆扛下隊長重任，他表示，南韓隊已經超過10年沒有打進第二輪，「所以這次比賽無論如何都想闖進第二輪，從長遠來看，我們會全力以赴爭取更高的名次。」

近三屆都一輪遊，南韓隊的壓力可想而知，李政厚也提到，有提醒隊友不要想得太沉重，「我想告訴隊友們，不需要太僵硬、也不要背負過多壓力，希望我們的球員能像其他國家的選手一樣，打破沉重的氛圍，即使這次比賽結果不如預期，也能在更愉快的氛圍享受比賽。」

李政厚因父親李鍾範曾效力中日龍，在日本名古屋出生，也因而受到日本媒體關注，他對此表示，「從小就常在日本參加國際賽，所以並沒有特別的感覺。從父親到我，許多球迷見證了兩個世代的傳承，我認為展現出最好的一面是我該做的事。」

