經典賽》運動心理老師比賽無法進場 張育成有個好點子

張育成。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕張育成今天在東京巨蛋進行打擊練習時，最後一球轟成左外野超大號全壘打，引起隊友陣陣驚呼，張育成滿臉問號，「沒有吧，我不知道耶，因為沒在看球，專注擊球點用力揮擊，沒有去看球的飛行落點。」

明天台灣隊首戰澳洲，張育成說，「團結一心打好每一場球賽，做好自己該做的事情，當有人覺得不安或緊張的話，有幾位選手可以跳出來去安撫，畢竟我們球隊運動心理老師（洪紫峯）沒辦法進來，所以我們要扶持彼此的手，打出精采的球賽。」

請繼續往下閱讀...

昨天公辦熱身賽張育成4打數0安打，他說，還可以更好，沒有打到任何一顆壞球，這部分是好的，只是擊球點有點太裡面了，沒有擊得很扎實，希望明天開始有好的擊球品質，今天打擊練習有做一些調整，讓球自然飛，有很好的效果。

台美混血戰將「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）昨公辦熱身賽4打席全數上壘，包括2安和保送、對方失誤，張育成認為，費仔加入對球隊當然有好的影響，他的實力和經驗大家都知道，對團隊打線一定會有提升，不管用什麼方式幫助球隊，就是有那個價值，「他帶動我們的團隊，是很好的開路先鋒。」

張育成。（特派記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法