為WBC台灣隊加油 台南民代送5選1獎品、禮券抽獎

雞排、豬排、雞蛋、小番茄、後農米各2000份準備為世界棒球經典賽台灣隊應援。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕全民瘋棒球來了，WBC世界棒球經典賽明天（5日）上午11點台灣隊首戰澳洲隊，台南市政府將在永華市政中心廣場、新營南瀛綠都心公園舉辦熱血應援派對，台南市議員蔡育輝、曾文區議員參選人尤淨寬今天（4日）宣布只要台灣隊進入複賽前進美國邁阿密，加碼發送雞排等5選1的2000份獎品，還有現金、禮券等抽獎。

蔡育輝、尤淨寬高喊「Team Taiwan、台灣隊加油」，尤淨寬說，棒球是台灣的國球，發起2026世界棒球經典賽台南熱血應援團，邀請鄉親一起集氣為台灣隊加油，希望順利進入複賽。

蔡育輝曾在台灣隊獲得世界12強賽冠軍、進入WBC資格賽發送雞排千份，和球迷一起慶祝，他說，為鼓勵WBC台灣隊晉級美國複賽，將加碼發放豬排、雞排、雞蛋（10顆）、後農米（2公斤）或番茄1盒各約2000份，鄉親每人可5選1及摸彩1次，來為台灣隊加油。

蔡育輝表示，只要台灣隊進入複賽，將募款全力應援，也歡迎企業主、公司行號鄉親共襄盛舉，讓關心賽事的同歡，炒熱經典賽氣氛。

如果台灣隊進入複賽，暫定3月10日上午8點在南市議會新營民治議事廳開始發放獎品，同時加碼前100位民眾贈台灣國際蘭展門票1張，也不排除加碼現吃牛排。

此外，民進黨台南市黨部將在6日晚上6點WBC台日大戰，租下善化文康育樂中心轉播比賽，邀球迷現場為台灣隊打氣加油。

台南市議員蔡育輝（右）、曾文區議員參選人尤淨寬（左）今天（4日）宣布只要WBC台灣隊進入複賽前進美國邁阿密，加碼發送雞排等5選1的2000份獎品，還有現金、禮券等抽獎。（記者楊金城攝）

