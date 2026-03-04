自由電子報
體育 即時新聞

吃肉圓看大螢幕挺台灣隊！彰化縣府中庭連4天直播WBC經典賽

2026/03/04 14:01

彰化縣府同步直播4場在日本開打世界棒球經典賽，直播現場準備在地美食應援，明天首場就是排隊美食、彰化肉圓，上菜囉！（記者張聰秋攝）彰化縣府同步直播4場在日本開打世界棒球經典賽，直播現場準備在地美食應援，明天首場就是排隊美食、彰化肉圓，上菜囉！（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）將於明天（5日）至18日在日本東京巨蛋登場，台灣隊分在C組，預賽將依序迎戰澳洲、日本、捷克與韓國。為替台灣隊跨海集氣，彰化縣政府將在縣府一樓中庭架設大螢幕轉播4場預賽，首戰明天上午對澳洲，縣長王惠美邀請民眾到場看球，一邊吃肉圓等在地小吃，一邊為台灣隊加油。

縣府表示，過去戶外轉播容易受天氣影響，今年將直播地點移至縣府中庭室內空間，提供球迷較舒適的觀賽環境。轉播場次包括5日上午11點台灣對澳洲、6日晚間6點對日本、7日上午11點對捷克，以及8日上午11點對韓國。

活動現場除同步播放賽事，也準備爆米花、飲料及在地美食，讓民眾邊看球邊應援。縣府指出，棒球向來是台灣凝聚力高的運動，希望透過直播活動，讓鄉親齊聚觀賽、為台灣隊集氣，也讓更多人省下飛日本的機票，省下門票，就近在家鄉感受棒球賽事的熱度。

台灣隊4場賽程明天首戰澳洲，彰化縣府邀請民眾來縣府中庭觀賞大螢幕直播，感受大家一起跨海集氣的熱潮。（縣府提供）台灣隊4場賽程明天首戰澳洲，彰化縣府邀請民眾來縣府中庭觀賞大螢幕直播，感受大家一起跨海集氣的熱潮。（縣府提供）

2026世界棒球經典賽在日本東京開打，台灣隊4場比賽，彰化縣府同步直播，縣府公布周邊停車資訊，方便球迷停放。（縣府提供）2026世界棒球經典賽在日本東京開打，台灣隊4場比賽，彰化縣府同步直播，縣府公布周邊停車資訊，方便球迷停放。（縣府提供）

