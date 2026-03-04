NBA》差點被鵜鶘逆轉 東契奇砍27分率湖人收3連勝

東契奇。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人雙星今天再度同場發威，東契奇（Luka Doncic）繳出全場最高27分，加上詹姆斯（LeBron James）貢獻21分，擋下鵜鶘在末節的反撲，最終紫金大軍以110：101收下3連勝。

湖人近期收下2連勝，今天在主場迎戰鵜鶘，首節打完僅取得2分小幅領先，雖然紫軍大軍在一度取得雙位數優勢，但鵜鶘這節尾聲靠著威廉森（Zion Williamson）連續得分，半場打完追到51：54落後。

詹姆斯和東契奇在上半場都進帳16分全隊最高，但團隊三分球命中率只有28%，鵜鶘方面，墨菲（Trey Murphy III）進帳11分、威廉森10分。

湖人在第3節失誤增加，鵜鶘靠著貝伊（Saddiq Bey）、莫菲接力發揮一度超車，眼看對手展開反撲，里維斯（Austin Reaves）連續得分又討回優勢，雙方展開拉鋸。

末節，鵜鶘在威廉森帶領下打出一波7：0攻勢超前，但湖人很快反擊，里維斯三分球加上史馬特（Marcus Smart）罰球，助隊討回領先，史馬特又在最後1分半鐘時飆進關鍵三分球，助隊奠定勝基。

湖人今天先發5人得分上雙，東契奇繳出全場最高27分、10籃板、7助攻，詹姆斯進帳21分、7籃板、7助攻；鵜鶘方面，威廉森拿下24分全隊最高。

