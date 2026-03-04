自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》差點被鵜鶘逆轉 東契奇砍27分率湖人收3連勝

2026/03/04 14:10

東契奇。（美聯社）東契奇。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人雙星今天再度同場發威，東契奇（Luka Doncic）繳出全場最高27分，加上詹姆斯（LeBron James）貢獻21分，擋下鵜鶘在末節的反撲，最終紫金大軍以110：101收下3連勝。

湖人近期收下2連勝，今天在主場迎戰鵜鶘，首節打完僅取得2分小幅領先，雖然紫軍大軍在一度取得雙位數優勢，但鵜鶘這節尾聲靠著威廉森（Zion Williamson）連續得分，半場打完追到51：54落後。

詹姆斯和東契奇在上半場都進帳16分全隊最高，但團隊三分球命中率只有28%，鵜鶘方面，墨菲（Trey Murphy III）進帳11分、威廉森10分。

湖人在第3節失誤增加，鵜鶘靠著貝伊（Saddiq Bey）、莫菲接力發揮一度超車，眼看對手展開反撲，里維斯（Austin Reaves）連續得分又討回優勢，雙方展開拉鋸。

末節，鵜鶘在威廉森帶領下打出一波7：0攻勢超前，但湖人很快反擊，里維斯三分球加上史馬特（Marcus Smart）罰球，助隊討回領先，史馬特又在最後1分半鐘時飆進關鍵三分球，助隊奠定勝基。

湖人今天先發5人得分上雙，東契奇繳出全場最高27分、10籃板、7助攻，詹姆斯進帳21分、7籃板、7助攻；鵜鶘方面，威廉森拿下24分全隊最高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中