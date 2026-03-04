自由電子報
屏縣新園國中男、女排雙雙闖進甲級聯賽決賽 周春米授旗打氣

2026/03/04 14:15

新園國中男、女排球隊雙雙晉級114學年度國中甲組排球聯賽決賽，4日接受屏東縣長周春米授旗勉勵。（記者羅欣貞攝）新園國中男、女排球隊雙雙晉級114學年度國中甲組排球聯賽決賽，4日接受屏東縣長周春米授旗勉勵。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣新園國中男子及女子排球隊，雙雙晉級114學年度國民中學甲組排球聯賽（JHVL）決賽，賽事將於3月6日至8日在雲林縣立體育館展開，屏東縣長周春米今（4）日為新園國中男、女子排球隊授旗，並致贈加菜金，向選手與教練團表達高度肯定與支持，期勉選手們在全國賽場上全力以赴，展現實力，為學校及家鄉爭取佳績。

本屆國中排球甲組聯賽決賽，將於3月6日至3月8日於雲林縣立體育館舉行，該聯賽為全國國中校際間最高層級的排球賽事，各設男、女生組，吸引全國各地頂尖隊伍參賽。本學年賽事經過初賽及複賽激烈競爭後，男、女生組各有6支隊伍脫穎而出晉級決賽，屏東縣新園國中男子排球隊及女子排球隊再度攜手挺進全國決賽，展現長期扎實訓練與穩定戰力。

為支持新園國中穩定推動排球運動，屏東縣政府持續挹注相關資源，除頒發113學年度女子排球聯賽第3名獎助金20萬元，並補助住宿管理員人力外，今年新園國中持續列為屏東縣體育重點發展學校，由縣府媒合寶佳基金會贊助獎助金100萬元；台灣集中保管結算所挹注20萬元。另外泰安食品公司特別提供肉品食材，讓學生補充營養，共同協助學校完善訓練與競賽條件，厚植基層實力，孕育優秀體育人才在全國賽場，甚至站上國際舞台發光發熱。

屏東縣長周春米表示，能有這樣的成績實屬難能可貴，展現選手刻苦訓練與教練專業指導的成果，也彰顯屏東縣長期推動基層體育發展的成效。期盼選手們在全國賽場上發揮拚戰精神與團隊合作，為屏東爭取佳績，縣府將持續支持學校推動發展特色運動，做選手最堅強的後盾，協助更多屏東優秀選手勇敢追夢，為屏東體育再添榮耀。

新園國中女排隊員20人，已連續6屆晉級全國決賽，男排隊員30人，也已連續2屆闖進決賽。男排隊長邱品洋、女排隊長樊珉岑表示，今年隊員們整體感情好、默契好，將全力以赴，爭取最好的成績，不要留下遺憾。

新園國中女生排球隊上學年（113學年）獲得國中排球甲級聯賽女生組第3名，本學年繼續闖進決賽，4日接受縣長周春米勉勵。（記者羅欣貞攝）新園國中女生排球隊上學年（113學年）獲得國中排球甲級聯賽女生組第3名，本學年繼續闖進決賽，4日接受縣長周春米勉勵。（記者羅欣貞攝）

新園國中男生排球隊上學年（113學年）獲國中排球甲級聯賽男生組第5名，本學年再度闖進決賽，4日接受縣長周春米勉勵。（記者羅欣貞攝）新園國中男生排球隊上學年（113學年）獲國中排球甲級聯賽男生組第5名，本學年再度闖進決賽，4日接受縣長周春米勉勵。（記者羅欣貞攝）

授旗典禮上，新園國中男、女排球隊員們開心和縣長周春米自拍。（記者羅欣貞攝）授旗典禮上，新園國中男、女排球隊員們開心和縣長周春米自拍。（記者羅欣貞攝）

