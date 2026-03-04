自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》接任英國隊長 洋基球星奇澤姆自視生涯：一直都是underdog

2026/03/04 15:47

奇澤姆。（路透）奇澤姆。（路透）

〔記者林宥辰／台北報導〕英國隊在今天的熱身賽7:3擊敗釀酒人隊，全隊相當振奮。本屆英國隊，隊長由洋基隊內野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）擔任，他坦言，自己終其一生都是不被看好的「Underdog」，但他享受讓大眾刮目相看的感覺。

談到英國隊，奇澤姆說：「不同文化、背景的人聚在一起打球，我們之中多數人也曾從小一起長大，齊聚在這裡打球很有趣。」

奇澤姆也說：「我們很多人之前就代表過英國出賽。我也打過不被看好的球隊，在效力馬林魚隊期間，我也曾打進季後賽過。我覺得當黑馬（underdog）、讓人們刮目相看很酷，我生涯也一直都是這個角色。」

奇澤姆說，即使自己已經效力強隊洋基隊，他仍自視是不被看好的黑馬，「看看我的隊友，我跟賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）、貝林傑（Cody Bellinger）等一眾球星當隊友，且我還能再講好幾個球星隊友，相較之下，我當然就是黑馬的一方。」

奇澤姆來自巴哈馬，屬於英聯邦國家的一部分，早在10年前、18歲時就曾在經典賽資格賽披上英國隊戰袍。他表示，代表英國出賽也是希望幫助棒球在全球持續發展，「棒球是屬於所有人、讓所有人享受的運動，我們想讓下一代孩子跟我們一樣愛這項運動。」

奇澤姆。（路透）

