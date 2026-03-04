自由電子報
體育 即時新聞

3/6WBC台日戰直播 埔里600、南投1千座位

2026/03/04 15:59

台灣球迷在宮崎球場近距離拍到球員練球。（田志興提供）台灣球迷在宮崎球場近距離拍到球員練球。（田志興提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕2026WBC世界棒球經典賽，南投縣已有不少民眾陸續飛抵宮崎、東京為台灣健兒加油，沒辦法到現場吶喊民眾，3月6日的台日大戰，埔里和南投都有直播派對，埔里在可容納600人的埔里綜合球場、南投在橋頭肉圓前封街，現場都有座位，其中南投場若下雨，公所會搭遮雨棚讓民眾安心觀賞。

WBC世界棒球經典賽明天開打，台灣球迷有的2日就先發日本宮崎觀看熱身賽，提前加油、提前近距離ㄧ睹台灣球星丰采。南投縣民眾田志興即在2日、3日都在宮崎球場，2日因雨比賽取消，3日則讓他得以清楚看到每位球員，直呼過癮。

WBC世界棒球經典賽明（5）日正式開打，台灣隊（中華隊）預賽分在C組，與日本、韓國、澳洲、捷克同組，比賽地點在日本東京巨蛋，台灣隊明日中午首戰澳洲，派出強投徐若熙對戰澳洲。

6日晚間台灣隊將對上強敵日本，日本是上屆經典賽冠軍，本次再度由大谷翔平領軍，加上世界大賽MVP山本由伸等眾多美、日職棒好手，實力強勁。

埔里鎮公所和南投市公所都將舉辦台日戰直播派對，埔里鎮公所6日晚間在埔里綜合球場直播，該室內球場可容納600人，直播採用200吋大螢幕，公所也會準備座椅讓鎮民舒適的同場為台灣健兒加油。

南投市公所則在南投市三和三路，即橋頭肉圓前的街道封街直播，由於是露天場地，公所有遇雨方案，萬一當晚下午會先搭設遮雨帳篷，讓民眾安心看球賽、大聲吶喊加油。

埔里公所3/6在埔里綜合球場準備200吋大螢幕，直播WBC台日大戰。（埔里鎮公所提供）埔里公所3/6在埔里綜合球場準備200吋大螢幕，直播WBC台日大戰。（埔里鎮公所提供）

