體育 2026WBC 最新報導

經典賽3/5開戰！ 賴清德號召全國應援：展現台灣尚勇氣勢

2026/03/04 15:57

賴清德上週五現身大巨蛋觀眾席看比賽，身旁有中職會長蔡其昌、運動部長李洋、行政院長卓榮泰、棒協理事長辜仲諒等人。（運動部提供）賴清德上週五現身大巨蛋觀眾席看比賽，身旁有中職會長蔡其昌、運動部長李洋、行政院長卓榮泰、棒協理事長辜仲諒等人。（運動部提供）

〔記者陳政宇／台北報導〕世界棒球經典賽將於3月5日至18日在東京巨蛋熱血開打，中華隊預賽4連戰備受矚目。兼任民進黨主席的總統賴清德今（4日）號召全台灣國人，為奮戰的國手們全力應援，展現「台灣尚勇」的氣勢，一起成為選手最堅強的後盾。

預賽自3月5日至8日登場，中華隊首戰5日上午11點對澳洲，6日傍晚6點強碰日本，7日上午11點對捷克，8日上午11點壓軸迎戰韓國，4天4戰考驗體力與士氣。

民進黨今天下午召開中常會。據發言人韓瑩轉述，賴清德特別提到，明天即將開打的WBC世界棒球經典賽，Team Taiwan國家代表隊目前已在日本積極備戰。上週五在台灣舉行的自辦熱身賽，他與行政院長卓榮泰、立法院民進黨團總召蔡其昌、運動部長李洋、亞洲棒球總會會長辜仲諒，一起前往大巨蛋觀賽，為選手們加油打氣。

賴清德表示，正如世界全壘打王王貞治所說，站上球場，就要抱持超越對手的企圖心。相信只要Team Taiwan的選手們能發揮「自信勇敢」的台灣精神，拿出最佳的實力展現自我，必定能打出精彩的比賽，創造佳績。

賴清德也喊話，希望全台灣的國人，不論是在台灣透過轉播，還是親赴東京觀賽，都能為奮戰的國手們全力應援，展現「台灣尚勇」的氣勢，一起成為選手最堅強的後盾。

