NFL》曾讓運動家選空氣、領過73億肥約！前大物四分衛慘遭認賠殺出

2026/03/04 16:19

穆雷。（資料照）穆雷。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，亞利桑那紅雀已告知陣中2屆明星四分衛穆雷（Kyler Murray），除非有交易發生，否則將於美國時間下週三新聯盟年度開始時將其釋出，也讓這為昔日首輪大物與紅雀7年的合作關係，正式畫下休止符。

穆雷大學時期棒、足雙棲，曾參加2018年的大聯盟選秀，在首輪第9順位被運動家選中並簽下，還獲得466萬美元的簽約金，不過他隨即反悔投入NFL選秀，以海斯曼獎得主身分，在2019年風光成為NFL狀元郎，同時簽下一張4年約3500萬美元合約，簽約金超過2300萬美元。

轉戰NFL的穆雷生涯起步相當順遂，勇奪進攻組新人王後連續2年入選職業盃，並在2022年7月與紅雀簽下5年2.305億美元（約新台幣73億）延長合約；然而在這之後，穆雷飽受傷病困擾，也讓高中從未嘗過敗績、大學僅輸3場的他，最終在紅雀7個賽季僅拿下38勝48敗1和，只打過1場季後賽，於2021年外卡戰敗給洛杉磯公羊。

如今紅雀認賠殺出，據悉這是穆雷心目中首選的結果，而他也已有2支屬意加入的球隊。穆雷將於今年獲得3680萬美元保障薪資，將由紅雀負擔；而紅雀將他釋出後，預計將在團隊薪資上限中，承擔高達5770萬美元的死錢（dead money）。

在消息曝光後，穆雷也在個人X上發文：「致所有在我效力亞利桑那期間支持我、對我和家人展現善意的人，我由衷地感謝你們。我最渴望的就是能成為為這支球隊終結77年冠軍荒的人，很抱歉我失敗了。」穆雷祝福紅雀未來一切順利，同時強調自己對逆境並不陌生，已為接下來的挑戰做好準備。

穆雷為紅雀效力7個球季中，共傳出20460碼、121次達陣與60次抄截，另有32次跑陣達陣，他與水牛城比爾MVP四分衛艾倫（Josh Allen）、前卡羅萊納黑豹MVP四分衛紐頓（Cam Newton），是史上唯三生涯傳球超過2萬碼、跑陣超過3000碼的球員。

