女足亞洲盃》世界強權日本射門31次！台灣女將奮力抵抗以0：2輸球

台灣女足在亞洲盃首場以0：2不敵世界強權日本隊（足協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在澳洲登場的亞洲盃女足賽，台灣女足今天出戰實力堅強的世界強權日本隊，全場遭對手射門超過30次，但台灣女將奮力抵抗，也多次化解危機，最終以0：2不敵日本，台灣接下來還是有機會拚晉級8強。

台灣本屆小組賽和日本、越南、印度同組，目標為尋求分組第2晉級8強。值得一提的是，想前進2027年世界盃，必須在亞洲盃取得前4名。

請繼續往下閱讀...

日本女足實力相當堅強，曾在2014、18年兩度在亞洲盃封后，以及在世界盃於2011年拿下冠軍，2015年收下亞軍，此仗對台灣女足勢必是場硬仗。

台灣隊此仗上半場利用「鐵桶陣」全力封堵日本隊的進攻，日本隊即使多次兵臨城下仍無功而返，台灣甚至一度差點自擺烏龍也化險為夷，上半場以0：0結束。不過，日本在下半場持續進攻，在61分鐘靠谷川萌萌子門前起腳破門，率先突破僵局，日本傷停補時階段又由清家貴子頭槌破門，再添保險分。

日本此仗射門次數多達31次、控球率高達89％，台灣雖然輸球，但整場比賽門將王郁婷鎮守球門表現精彩，防線也都數次化解危機，至少僅失2球，展現競爭力。台灣7日將對上越南，10日遭遇印度，屆時2場都必須全力求勝，才有望以分組第2取得8強資格。

台灣女足在亞洲盃首場以0：2不敵世界強權日本隊（足協提供）

台灣女足在亞洲盃首場以0：2不敵世界強權日本隊（足協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法