體育 2026WBC 最新報導

經典賽》台灣小心！澳洲雙胞胎「眼鏡左投」都拿過澳聯MVP

2026/03/04 16:44

A.威爾斯。（特派記者陳志曲攝）A.威爾斯。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕WBC經典賽明天上午11點開幕戰上演台灣隊對澳洲的戲碼，地點在東京巨蛋，台灣隊先發投手是徐若熙，澳洲則由29歲左投A.威爾斯（Alex Wells）。

值得一提的是，A.威爾斯（Alex Wells）有個雙胞胎兄弟檔L.威爾斯（Lachlan Wells），兩人都戴眼鏡上陣且是這屆經典賽澳洲主戰投手，兩人皆拿過澳洲聯賽MVP。

2023至2024年澳洲棒球聯盟賽季L.威爾斯榮獲年度MVP，該季他先發9場戰績6勝0敗、防禦率0.94，他在2024年費城人2A先發16場拿下6勝5敗、防禦率3.55，去年季中他以洋將傷兵替補的身分短暫加盟韓職英雄，先發4場拿下1勝1敗、防禦率3.15，球季結束以亞洲外援身分加盟LG雙子。

至於A.威爾斯在2021、22年效力金鶯曾上過大聯盟，出賽13場有8場先發，戰績2勝3敗、防禦率6.60，近年在澳洲聯賽發展，2024至2025年澳洲棒球聯盟賽季他榮獲年度MVP，該季他先發10場戰績6勝1敗、防禦率1.55，2025至2026年澳洲棒球聯盟賽季他出賽9場都是先發，戰績5勝3敗、防禦率3.42，50局投球只出現6次四壞保送，控球非常精準。

澳洲總教練尼爾森（Dave Nilsson）執掌2023年經典賽和2024年12強賽國家隊兵符，這兩大國際賽他都用投手車輪戰應敵，以上一屆經典賽為例，澳洲首戰對南韓派出9名投手登板，沒有任何1名投手應付第2輪打者，有狀況馬上就換，最終以1分差險勝。

隔天澳洲休兵，第2戰對中國派出其他4名不同的投手上陣，第3戰派部分主力投手對上日本，預賽最終戰對捷克，澳洲再把首戰的其中5名主力投手推出來順利取勝，預賽戰績3勝1敗順利闖進8強。

L.威爾斯。（特派記者陳志曲攝）L.威爾斯。（特派記者陳志曲攝）

