體育 2026WBC 最新報導

經典賽》日本球員狂盜林家正的壘 明天關鍵首戰台灣隊誰主蹲？

2026/03/04 17:07

台灣隊林家正（左）。（特派記者陳志曲攝）台灣隊林家正（左）。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕28歲的林家正是12強世界冠軍台灣隊主戰捕手，這一屆經典賽同樣扛1號捕手，只是上週在大巨蛋的台日交流賽林家正蹲捕，軟銀鷹一軍球員盜壘成功，昨公辦熱身賽他再被軟銀二軍球員兩度盜壘得手，日本球員狂盜林家正的壘，這一幕都被在場邊的WBC日本、南韓國家隊情蒐小組清楚記錄下來，澳洲總教練尼爾森（Dave Nilsson）也說，已針對台灣隊做了完整情蒐。

昨天賽後高志綱針對林家正進行守備特訓，今天官方練球日高志綱受訪時表示，其實林家正守備和傳球不是太大問題，只是再確認一下，找一下感覺，在場上捕手需要思考很多東西，希望解開林家正的疑惑，避免在場上產生懷疑，讓他更有信心面對比賽，今天訓練之後感覺就好多了。

盜壘阻殺率欠佳，有沒有可能影響林家正在國家隊主戰捕手的地位？高志綱強調不會，他說，這不是重點，短期國際賽重點是誰的狀況好就誰上。

去年林家正在美職運動家2A盜壘阻殺率2成10，在美國獨立聯盟南馬里蘭藍蟹隊則為1成60，合計對方發動60次盜壘只抓到11人次，盜壘阻殺率僅1成83，今年他確定轉戰美國獨立聯盟高點搖椅隊。

