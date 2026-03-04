自由電子報
體育 即時新聞

WBC就在明天！高雄邀球迷齊聚衛武營 挺台灣打進美國

2026/03/04 17:15

高雄衛武營將於5至8日駕設大螢幕轉播台灣隊的WBC每場賽事，6日晚上台日大戰，加碼在高雄國家體育場南面廣場同步轉播。（資料照，記者許麗娟攝）高雄衛武營將於5至8日駕設大螢幕轉播台灣隊的WBC每場賽事，6日晚上台日大戰，加碼在高雄國家體育場南面廣場同步轉播。（資料照，記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕WBC世界棒球經典賽C組預賽明（5）日起在日本東京巨蛋開打，台灣隊的賽程密集安排於5至8日，為了幫選手集氣加油，高雄市將在衛武營榕樹廣場舉辦轉播活動，現場邀請台鋼Wing Stars啦啦隊同步應援，6日台日大戰，再加碼高雄國家體育場南面廣場，全國齊心要將台灣隊送進美國！

　為讓球迷同步感受世界級賽事的臨場震撼，高雄市運動發展局特別與衛武營國家藝術文化中心、愛爾達合作，於賽事期間在衛武營榕樹廣場舉辦轉播加油活動，現場將架設400吋大螢幕直播賽事，場場皆有台鋼Wing Stars火熱應援，一起為台灣加油，擊出勝利的一擊！

　另外，因應台日大戰為6日晚上6點開打，預期將湧入更多球迷到轉播場地看球賽，當晚除了衛武營現場將增設戶外草皮區開啟雙螢幕看轉播模式，運發局亦並與緯來電視台合作，在高雄國家體育場南面廣場大螢幕轉播。

　高雄市長陳其邁昨日受訪表示，今年球賽會比「12強」更精彩，台灣隊準備非常久，請大家一起為台灣隊加油，相信台灣隊一定會拚出好成績。

　WBC世界棒球經典賽高雄轉播場，衛武營榕樹廣場為3月5日上午11點台灣對戰澳洲，6日晚上6點日本對戰台灣（加開草皮區主舞台及高雄國家體育場南面廣場）；7日上午11點台灣對戰捷克；8日上午11點台灣對戰韓國。

衛武營大螢幕轉播的台灣隊場次和時間。（高雄市運發局提供）衛武營大螢幕轉播的台灣隊場次和時間。（高雄市運發局提供）

衛武營大螢幕轉播台灣隊賽事的位置區。（高雄市運發局提供）衛武營大螢幕轉播台灣隊賽事的位置區。（高雄市運發局提供）

3月6日晚上6點台日大戰，除了衛武營雙螢幕轉播外，高雄國家體育場南面廣場也有轉播活動。（高雄市運發局提供）3月6日晚上6點台日大戰，除了衛武營雙螢幕轉播外，高雄國家體育場南面廣場也有轉播活動。（高雄市運發局提供）

