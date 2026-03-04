自由電子報
經典賽》WBC即將開打 最詳細的特殊規則看這裡

2026/03/04 17:26

世界棒球經典賽明天上午11點由台灣隊對澳洲之戰揭開序幕。（特派記者陳志曲攝）世界棒球經典賽明天上午11點由台灣隊對澳洲之戰揭開序幕。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕第6屆WBC世界棒球經典賽明天上午11點由台灣隊對澳洲之戰揭開序幕，經典賽由大聯盟主辦，許多特殊規則都比照大聯盟，還有WBC專屬的限制，現在就讓我們一探究竟。

★★第6屆WBC世界棒球經典賽特殊規則

★投球計時器

*這屆經典賽比照大聯盟規則導入投球計時器（Pitch Clock），投手拿到球之後，壘上無人時須在15秒內啟動投球動作，壘上有人則是18秒，違者計1壞球。

*捕手須在剩餘9秒前就位，違者計1壞球。

*打者須在30秒內進入打擊區，違者計1好球。

*打者須在剩餘8秒前進入打擊區並準備擊球，違者計1好球。

★投手相關限制

*投手面對同一名打者最多只能牽制（或退板）2次，第3次牽制如果沒有讓跑者出局，則判投手犯規。

*除非因傷病無法繼續比賽，投手登板須面對至少3名打者或完成該局才能換投。

*若壘上有跑者，投手在剩餘9秒內要求換球，或捕手在剩餘9秒內對野手比出暗號，都會視為退板（牽制）1次，若壘上沒有跑者則計1壞球。

*故意四壞保送不計算投球數。

★投手出賽與投球數限制

*預賽：單場不得超過65球

*8強複賽：單場不得超過80球

*四強及冠軍戰：單場不得超過95球

*單場投50球以上：至少須休息4天

*單場投30球以上：至少須休息1天

*連續兩天出賽須休息1天

*單場投50球以上須休息4天，投30球以上須休息1天，若連續兩天出賽須休息1天。若投手在面對該打席時達到球數上限，允許投完該人次。

★禁止內野守備極端布陣

內野區至少要有4名守備球員，二壘的兩側必須各有2名守備球員，也就是游擊手不能移防到一、二壘之間，二壘手不能移防到二、三壘之間。

★延長賽採突破僵局制

*延長賽第10局以後，跑者上二壘開始進攻。

*首位打者的前一棒次球員，安排在二壘擔任跑者做為開局，紀錄上以守備失誤上壘，這名跑者不會算投手自責分，也不會有野手被記失誤。

★提前結束比賽

當5局後有一方領先分數達15分，或7局後有一方領先分數達10分，比賽將提前結束。

★加大壘包

壘包由邊長15英吋（38.1公分）的正方型增大為18英吋（45.7公分），讓防守球員和跑者有更大的空間避免衝撞造成受傷，本壘板則維持原來的大小。壘包加大之後，本壘和一、三壘距離縮短3英吋（7.6公分），一、二壘和二、三壘距離縮短4.5英吋（11.4公分）。

