體育 競技運動 桌球

WTT冠軍賽》重慶冠軍賽下週二開打 前世界球王林詩棟驚傳退賽

2026/03/04 17:31

中國名將林詩棟退出重慶冠軍賽，由陳垣宇遞補。（取自WTT官網）中國名將林詩棟退出重慶冠軍賽，由陳垣宇遞補。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2026年WTT重慶冠軍賽將於3月10日（下週二）開打，世界排名第3的中國「小石頭」林詩棟今天傳出因身體疲勞及肩傷退賽，由隊友陳垣宇遞補，其他兩名中國新生代好手溫瑞博、黃友政也獲得外卡資格，台灣隊這一站僅有一哥林昀儒、一姐鄭怡靜取得參賽資格。

去年一度高居世界球王寶座的林詩棟，今年開季從第一站杜哈冠軍賽開始，又連續了參加杜哈球星挑戰賽、馬斯開特挑戰賽、亞洲杯和上週結束的新加坡大滿貫賽，幾乎無役不與，但今年首冠卻遲遲未開張，最佳成績只在杜哈冠軍賽闖進4強，還先後敗給南韓一哥張禹珍、德國老將奧恰洛夫、斯洛維尼亞名將約基奇、日本好手戶上隼輔及法國「眼鏡弟」F.勒布朗等5名外國選手，世界排名也下滑至第3，僅以些微差距領先第4名的卡德拉諾及第五的張本智和。

從巴黎奧運後橫空出世登上世界之巔到一冠難求，林詩棟在開季密集的出賽下，除了受到肩傷所擾，技術及打法也面臨瓶頸，亟需休息調整，希望以最佳狀態參加3月底登場的世界盃。

上週日獲得新加坡大滿貫賽男單亞軍的林昀儒，週一下午凱旋回國後，休息不到24小時，昨天立刻馬不停蹄飛往日本，備戰本週六、日的日本T聯賽，後天晚間在東京巨蛋舉行的世界棒球經典賽賽台灣隊迎戰日本隊，熱愛棒球的小林也會抽空到現場為台灣隊加油，預定在週日打完日本T聯賽後直飛中國參加重慶冠軍賽。

