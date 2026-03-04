自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台中應援WBC必看！台中府前廣場1300吋巨幕直播 抽獎、美食助陣

2026/03/04 17:43

台中應援WBC府前廣場1300吋巨幕直播。（圖，市府提供）台中應援WBC府前廣場1300吋巨幕直播。（圖，市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日至3月17日在日本東京巨蛋開打，台中市政府訂3月5日至3月8日在府前廣場，以1300吋巨幕直播，現場將由啦啦隊與應援團帶動氣氛，並規劃抽獎活動與限量應援美食；運動局預告，3月6日「台日大戰」當天將邀請「神秘嘉賓」及應援團，並限量發放隱藏版「抗日美食」，邀民眾一同到府前廣場幫台灣隊加油應援。

迎戰WBC，台灣隊預賽分在C組，將對上日本、韓國、捷克與澳洲，台中市運動局指出，此屆經典賽台灣隊齊聚各路頂尖球員，強力打者張育成及最能穩定戰局的終結者曾峻岳皆為「台中出品」的優秀球員，市政府再於府前廣場推出直播應援活動。

運動局指出，除場場轉播台灣隊賽事外，自2月起透過「週週抽好禮」系列活動炒熱賽事熱度，更規劃3月5日至8日於賽事直播活動現場「加碼抽好禮」，加碼準備台灣隊周邊應援小物等好禮，於直播現場抽出送給到場參與的球迷；府前廣場並設置專屬應援區，邀請球迷穿上應援戰袍、攜帶加油道具，齊聚1300吋巨幕前，幫台灣隊加油應援。

此外，迎接WBC備受矚目的3月6日「台日大戰」，台中市府應援直播場當天將邀請「神秘嘉賓」及應援團驚喜現身，並限量發放隱藏版「抗日美食」，邀民眾一同到府前廣場幫台灣隊加油；台中大毅老爺行旅另推出「應援星空包場加油隊」住房專案，首度將頂樓「星系列」整層客房打造為限定一夜的高空觀賽主場，整層包場每晚2萬9999元，15人同行平均每人不到2000元，入住日為3月6日至3月7日，限量一組、售完為止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中