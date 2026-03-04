台中應援WBC必看！台中府前廣場1300吋巨幕直播 抽獎、美食助陣

台中應援WBC府前廣場1300吋巨幕直播。（圖，市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日至3月17日在日本東京巨蛋開打，台中市政府訂3月5日至3月8日在府前廣場，以1300吋巨幕直播，現場將由啦啦隊與應援團帶動氣氛，並規劃抽獎活動與限量應援美食；運動局預告，3月6日「台日大戰」當天將邀請「神秘嘉賓」及應援團，並限量發放隱藏版「抗日美食」，邀民眾一同到府前廣場幫台灣隊加油應援。

迎戰WBC，台灣隊預賽分在C組，將對上日本、韓國、捷克與澳洲，台中市運動局指出，此屆經典賽台灣隊齊聚各路頂尖球員，強力打者張育成及最能穩定戰局的終結者曾峻岳皆為「台中出品」的優秀球員，市政府再於府前廣場推出直播應援活動。

請繼續往下閱讀...

運動局指出，除場場轉播台灣隊賽事外，自2月起透過「週週抽好禮」系列活動炒熱賽事熱度，更規劃3月5日至8日於賽事直播活動現場「加碼抽好禮」，加碼準備台灣隊周邊應援小物等好禮，於直播現場抽出送給到場參與的球迷；府前廣場並設置專屬應援區，邀請球迷穿上應援戰袍、攜帶加油道具，齊聚1300吋巨幕前，幫台灣隊加油應援。

此外，迎接WBC備受矚目的3月6日「台日大戰」，台中市府應援直播場當天將邀請「神秘嘉賓」及應援團驚喜現身，並限量發放隱藏版「抗日美食」，邀民眾一同到府前廣場幫台灣隊加油；台中大毅老爺行旅另推出「應援星空包場加油隊」住房專案，首度將頂樓「星系列」整層客房打造為限定一夜的高空觀賽主場，整層包場每晚2萬9999元，15人同行平均每人不到2000元，入住日為3月6日至3月7日，限量一組、售完為止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法