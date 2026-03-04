自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》金慧成懷「悲壯決心」對決道奇隊友大谷翔平！本人怎麼看？

2026/03/04 18:24

金慧成。（特派記者陳志曲攝）金慧成。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽將於明天正式揭開序幕，南韓球星金慧成今接受採訪，談到將與道奇冠軍隊友大谷翔平、山本由伸以對手身分對決，金慧成展現出比任何人都更加悲壯的決心。

今天南韓隊在東京巨蛋進行C組官方練球前，金慧成受訪談及參賽心情，尤其是7日進行的日韓大戰，上季與他一起在道奇奪冠的大谷翔平和山本由伸，如今卻要在國際賽場上正面對決。雖然山本確定5日對台灣先發，對韓登板可能性不高，但大谷本屆僅以指定打擊身分出賽，意味著金慧成將在內野直接面對他的打擊。

「感覺很微妙。去年還穿著同一件球衣並肩作戰，現在卻在球場上穿著不同球衣對決，應該會很有趣。」金慧成笑著表示，不過他也補充：「畢竟是重要的比賽，不會只是單純有趣而已。我會以悲壯的決心，全力以赴打好比賽。」

先前日媒報導，金慧成對於有關大谷或山本的相關問題不予置評，金慧成今天對韓媒澄清：「我們真的沒有聊到棒球，尤其日本和我們同組，更不可能多談什麼。」

今天大谷翔平出席官方記者會時，面對韓媒提問也立刻笑著說道：「我很關注金慧成選手。他跟我在同一支球隊，不論是做人或身為球員都非常出色，平常相處也很愉快。如果能打出一場精彩的比賽，對彼此來說都會是很好的機會。」

