自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》大谷翔平真摯談台灣 日媒熱議：神應對

2026/03/04 18:07

大谷翔平。（特派記者陳志曲攝）大谷翔平。（特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽日本隊巨星大谷翔平今在官方記者會真摯回應台灣媒體提問，透露他曾去過一次台灣，「走在街上也覺得街景乾淨漂亮，很喜歡，想著還想要再去一次。（街を歩いても本当にキレイで気に入って、また行きたいなとは思ってるんですけど…）」這一段回應被日本媒體稱作是「神應對」。

日本隊在6日首戰對上台灣隊，大谷翔平曾在2015年世界12強隨隊出征台灣，對寶島有「球迷很狂熱且喜歡棒球」的印象。當台媒提到世界12強奪冠時，大谷特別在社群媒體轉貼新聞，當時讓不少台灣球迷都非常感動，這段插曲也讓日媒印象深刻。

大谷翔平對此回應，真心希望亞洲棒球能更加蓬勃發展，這是一件令人開心的事情，「這屆賽事，我也有參賽，並以日本隊身份上陣，會先全力為日本隊奪勝，在這個過程中，如果2隊都能發揮全部實力打出一場精彩的比賽，那就太好了。」

大谷翔平對台灣媒體真摯的回應，吸引不少日媒關注，《體育日本》就下標「大谷翔平對台灣記者的提問『神應對』 ，「街景很漂亮，還想再去」；《日本電視台》也下標「『球迷都非常感動』， 台灣記者在經典賽記者會向大谷翔平感謝世界12強於社群媒體的轉發」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中