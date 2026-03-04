經典賽》大谷翔平真摯談台灣 日媒熱議：神應對

大谷翔平。（特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽日本隊巨星大谷翔平今在官方記者會真摯回應台灣媒體提問，透露他曾去過一次台灣，「走在街上也覺得街景乾淨漂亮，很喜歡，想著還想要再去一次。（街を歩いても本当にキレイで気に入って、また行きたいなとは思ってるんですけど…）」這一段回應被日本媒體稱作是「神應對」。

日本隊在6日首戰對上台灣隊，大谷翔平曾在2015年世界12強隨隊出征台灣，對寶島有「球迷很狂熱且喜歡棒球」的印象。當台媒提到世界12強奪冠時，大谷特別在社群媒體轉貼新聞，當時讓不少台灣球迷都非常感動，這段插曲也讓日媒印象深刻。

大谷翔平對此回應，真心希望亞洲棒球能更加蓬勃發展，這是一件令人開心的事情，「這屆賽事，我也有參賽，並以日本隊身份上陣，會先全力為日本隊奪勝，在這個過程中，如果2隊都能發揮全部實力打出一場精彩的比賽，那就太好了。」

大谷翔平對台灣媒體真摯的回應，吸引不少日媒關注，《體育日本》就下標「大谷翔平對台灣記者的提問『神應對』 ，「街景很漂亮，還想再去」；《日本電視台》也下標「『球迷都非常感動』， 台灣記者在經典賽記者會向大谷翔平感謝世界12強於社群媒體的轉發」。

